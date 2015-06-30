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Ekonomi

SGK'dan prim açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu, bugün yapılması beklenen prim ödemelerinin yatırılamamasına ilişkin açıklama yaptı

30 Haziran 2015 23:59

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan önemli bir açıklama yapıldı. Kurum açıklamasına göre, bugün prim ve benzeri ödemeler, bankalarla yaşanan teknik bir sorun nedeni ile yapılamadı. Kurum açıklamasına göre söz konusu ödemeler 3 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Konu ile ilgili SGK'dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "30 Haziran 2015 günü prim tahsilat anlaşmamız olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde yaşadığı yoğunluktan dolayı teknik problemler yaşanmış, prim ve diğer tahsilatlarda aksaklıklar oluşmuştur.
 
Prim ve diğer ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 30 Haziran 2015 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 3 Temmuz 2015’in gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır."

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