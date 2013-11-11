SGK, özel sigorta ile tamamlanacak



2014’te Genel Sağlık Sigortası’nın kapsamı daralıyor. Sağlık hizmetleri için temel teminat paketi oluşturulacak. Belli sağlık giderleri paketin içine girerken, bazı harcamalar kapsam dışında tutulacak. Kapsam dışında kalan hizmetler için tamamlayıcı sigorta devreye sokulacak.

Hükümet, 2014 yılı programına tamamlayıcı sağlık sigortasını aldı; Hazine de sigortanın şartları ile ilgili yönetmelik yayınladı. Böylece, üzerinde yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçemeyen tamamlayıcı sağlık sigortası da resmen uygulamaya geçmiş oldu.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre hükümet, açıkladığı planda, 2014’te sağlık harcamalarını kontrol altına alacağını ortaya koydu. Bu çerçevede, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sağlanacak hizmetlerin tanımlandığı temel bir teminat paketi oluşturulacak. Belli giderler kapsam içine alırken, belli sağlık harcamaları ise kapsam dışında tutulacak. Hükümetin, bu yılın sonuna kadar sağlık paketini hazırlaması bekleniyor. Temel teminat paketinin kapsamı dışında kalan hizmetlerde ise tamamlayıcı sağlık sigortası devreye sokulacak. Yine bu kapsamda, tamamlayıcı sağlık sigortasına konu olacak sağlık hizmetleri de ayrıca belirlenecek.

Tamamlayıcı sağlık sigortası

2014 hükümet planının açıklanmasından günler öncesinde ise Hazine, özel sağlık sigortalarına yönelik bir yönetmelik yayınladı ve yönetmelikte; tamamlayıcı ile destekleyici sağlık sigortası ürünlerine de açıklık getirdi.Buna göre, Genel Sağlık Sigortası kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan sağlık giderlerine ek masraflar ile SGK tarafından karşılanmayan tüm giderler; özel sigorta şirketlerinin çıkartacağı tamamlayıcı sağlık sigortaları tarafından karşılanacak. Önce Hazine’nin tamamlayıcı sağlık sigortasının şartlarını belirleyen yönetmelik yayınlanması, ardından da hükümetin 2014 planında konuya yer vermesiyle, tamamlayıcı sigorta uygulaması da resmen başlatıldı.

Genelge ile hem SGK’ya bağlı olup, hem de özel sağlık sigortası bulunanların; tedavi giderlerinin belli bir kısmını SGK’ya fatura edebileceklerine imkan tanındı. İlk uygulamayı ise 2012’nin Kasım ayında, ‘Fark Yok’ sigortası ile Mapfre Genel Sigorta başlattı ve SGK’lıların özel hastanelerde hiçbir fark ödemeden tedavi olmalarına imkan tanıdı. Mapfre Genel Sigorta, tamamlayıcı sigorta için Türkiye çapında toplam 250 özel hastane ile anlaştı ve bugüne kadar da 25 binden fazla SGK’lı tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırarak, özel hastanelerde fark ödemeden tedavi oldu.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının diğer özel sağlık sigortalarından farkı ise, tedavi giderinin belirli miktarını SGK karşıladığından ve sadece bunun üzeri giderleri kapsadığından, primin ucuz olması. Kişiye ve yaşa göre değişse de tamamlayıcı sigortada primler yıllık, 250 liradan başlıyor.

Tamamlayıcı sigorta neleri kapsayacak?

Kişiler, hem Genel Sağlık Sigortası’nın (GSS) kapsamına girmeyen tedavi giderleri hem de özel hastanelerin talep ettikleri ve yüzde 200’e kadar varan fark ücreti için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilecek. Tamamlayıcı sigortayı, özel sigorta şirketleri yapacak ve zorunlu olmayacak. İsteyenler tamamlayıcı sigorta poliçesi alacak.

Bugün için GSS; tüp bebekten göze, dişe kadar tüm tedavileri ve ilaçları kapsıyor. Ancak artan sağlık giderleri nedeniyle hükümetin 2014 yılı planı, GSS’nin tüm tedavileri içermesi yerine; belli başlı sağlık giderleri için temel bir teminat paketi hazırlamak. Bu paketin kapsamadığı sağlık giderleri ise, tamamlayıcı sağlık sigortasının içine girecek.

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