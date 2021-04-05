Sezgin Özcan yazdı: Ücretsiz izin uygulamasında tuzağa dikkat!

Pandemi dolayısıyla verilen kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) nisan ayında son bulmasıyla pek çok sektörde 'zorunlu ücretsiz izin’ krizine baş gösterdi. Sözcü yazarı Sezgin Özcan, bir okurunun ücretsiz izinle ilgili sorusuna, " Ücretsiz izin uygulamasında tuzağa dikkat!" başlıklı yazısında yanıt verdi.

Özcan okurunun, “Çalıştığım işyeri beni ücretsiz izine çıkarmak istediğini belirterek, bir belge imzalamamı istedi. Belge, ‘kendi isteğimle ücretsiz izne ayrılmak istediğim’ şeklinde hazırlanmış ve ücretsiz izin bitiş tarihi boş bırakılmıştı. Kendi isteğimle ücretsiz izne ayrılmak istemediğimi, ancak işyerinin beni ücretsiz izne ayırdığı ve iznin bitiş tarihinin de yazılması halinde imzalayacağımı belirtmem üzerine, ücretsiz izin belgesini imzalamaktan imtina ettiğimi ve ücretsiz izne ayrıldığımı belirten bir WhatsApp mesajı ile işe gelmememi söylediler. Bu durum hukuki midir ve izleyeceğim yol ne olmalıdır?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Ücretsiz izne kendi isteğinizle ayrılmanıza ilişkin belgeyi imzalamamakla doğru olanı yapmışsınız. Zira düzenlenen belgeye göre kendi isteğinizle ücretsiz izne çıkmış olmanız, önümüzdeki süreçte ücretsiz izin sürelerinin kıdem tazminatı hesabınızda ve yıllık ücretli izin uygulamasında çalışma süresinden sayılması konusunda işverenle aranızda çıkabilecek uyuşmazlıkta aleyhinize olurdu.

İşverenin, kabulünüze bağlı olmaksızın tek taraflı iradesi ile 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ücretsiz izne çıkarma hakkı var. Ücretsiz izin süresince nakdi ücret desteği ödemesi alırsınız. Şu an için herhangi bir aksiyon almanız gerekmiyor.”

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