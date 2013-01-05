Sezen Aksu'dan Habertürk'ün haberine yalanlama!

Gazete Habertürk'ün ilk sayfasında yayınladığı, 'Alıntı beste tazminatı' haberine Sezen Aksu, kendi internet sitesinden yanıt verdi.

Sezen Aksu'nun www.sezenaksu.com.tr adresinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kamuoyunun bilgisine sunulur...

04 Ocak 2012 tarihinde Habertürk Gazetesi referansıyla medyada, Ioannis Karalis’e ait “Adı Bende Saklı” isimli eserin, Sezen Aksu tarafından izinsiz kullanıldığına dair haberler yer almıştır.

Haberlerin veriliş biçimi, davanın asıl konusunu tamamen saptırmış ve ortada Sezen Aksu tarafından bir şarkı intihali varmış algısı yaratılmıştır. Bu haliyle, yayınlanan haberlerde, itibar zedelemeye yönelik bir anlam saptırması olduğu görülmektedir.

Kamuoyunu bilgilendirmek isteriz ki söz konusu haberlerde yansıtılmak istendiği gibi eserin izinsiz kullanımı söz konusu değildir.

Sezen Aksu hiçbir aşamada şarkının bestecisi olarak tanımlanmamıştır; her türlü resmi kayıt ve belgede de bu açık ve net şekilde belirtilmiştir.

Eserin yorumcusu sıfatındaki Sezen Aksu’dan tamamen bağımsız şekilde gelişen ve meslek kurumlarının teknik iş süreçlerindeki karışıklıktan kaynaklanan bu anlaşmazlığın detayları aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur:

Albümün yapımcısı Raks Universal Şirketleri, uluslararası anlaşmalar gereği, “Adı Bende Saklı” isimli eserin Sezen Aksu albümünde kullanım izni için uluslararası meslek birlikleri MESAM ve AEPI’ye başvurmuştur. Yapılan başvuru üzerine Müzikotek firması tarafından yapımcı şirketlere bestecinin Giorgos Stravrianos olduğu bilgisi verilmiştir. Bu girişim doğrultusunda, uluslararası yasalar ve kurallar gereğince alınan izinler neticesinde, şarkı albümde yer almıştır.

Buna dayanarak, yapımcı firma tarafından telif bedelleri 1998-2000 yılları arasında Giorgos Stravrianos’a düzenli olarak ödenmiştir. Ancak 2000 yılında Ioannis Karalis adlı besteci Yunan Meslek Birliği’ne başvurmuş ve eserin kendisine ait olduğunu iddia etmiştir. Başvuru üzerine yine uluslararası meslek birliklerinin teknik incelemeleri sonucunda, bestenin Ioannis Karalis’e ait olduğuna karar verilmiştir. Bu gelişme üzerine 2000 yılı itibariyla da yapımcı firma tarafından telif ödemeleri Ioannis Karalis’in şahsına yapılmaya başlanmıştır.

Anlaşılacağı üzere, bu tür teknik iş süreçlerinin tamamı yapımcı şirketler ve meslek birliklerinin sorumluluğundadır. Şarkı sözü yazarı ve yorumcuların sorumluluk alanına girmez.

Ioannis Karalis 2000-2003 yılları arasında toplam 3 yıl süre ile herhangi bir ihtilaf ve itiraz olmaksızın telif ödemelerini düzenli olarak almıştır. Ancak

2003 yılında konuyu yargıya taşımaya karar vermiş ve karışıklığa sebebiyet veren Universal Müzik Yapım Organizasyon San. Ve Tic. A.Ş., Müzikotek Organizasyon Pazarlama Tic. Ltd. Şti., Marşandiz Uluslararası Müzik Film Yapım San. ve Tic. A.Ş., Raks Müzik Yapım San. ve Tic. A.Ş. kurumlarının yanı sıra Sezen Aksu ve Meral Okay’ı da davaya dahil etmiştir.

Yapılan yargılamada Sezen Aksu ve Meral Okay’ın süreç içerisinde bir kusurlarının olmadığı hukuken, mahkeme tarafından atanan bilirkişilerce ve mahkeme kararıyla tespit edilmiştir. Yine Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Uzmanı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Tekinalp’in davaya ilişkin olarak hazırladığı 29.09.2006 tarihli mütaalasında da şöyle denilmektedir: “Olayda izin alınmıştır. Ancak izinde hata yapılmıştır. İzin, başka bir şarkı için mevcuttur. Telif ödenmiştir. Bu halde “korsandan” söz edilemez; ancak “hatalı izin” kavramı kullanılabilir. Ve dolayısı ile artık Sezen Aksu ile Meral Okay için tazminata hükmedilmemesi için hukuki sebepler mevcuttur.”

Nitekim aynı gerekçelerle dava edilen Meral Okay hakkında açılan dava reddedilirken, Sezen Aksu’nun tazminat ödemesine ilişkin çelişkili bir karar verilmiştir. Bu nedenle kararın bir üst mahkemede yeniden incelenmesi için başvuru yapılacaktır. Diğer bir deyişle kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmamaktadır; yargılama devam etmektedir.

MESAM’ın konuya ilişkin izin prosedürünün yorumcuya bağlı olmadığını açıklayan belgesi de ekte sunulmuştur.

Tarafımızdan sunulan ve belgeye dayandırılan söz konusu bilgiler kamuoyunun gerçek kaynağından en doğru bilgiyi edinmesi sorumluluğuyla paylaşılmıştır.

Saygılarımızla,

SN Müzik"