Seyir halinde alev alan kamyonet yandı

Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)- TOKAT\'ta seyir halindeyken alev alan kamyonet yanarak demir yığınına döndü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. Tokat\'tan Sivas istikametine giden Zekeriye Deveci yönetimindeki 60 NL 580 plakalı kamyonetin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü Deveci kamyoneti yol kenarına çekti. Deveci\'nin araçtan inmesinin ardından kamyonet alev aldı. İtfaiye ve polis ekiplerine haber veren Deveci, ayrıca kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

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