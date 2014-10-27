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Yaşam

Sevda Demirel trans misafirhanesini ziyaret etti

Trans misafirhanesinde kadınlarla biraraya gelen Sevda Demirel, 'Biraz sevgimizden biraz bütçemizden ekleyelim buraya' dedi

27 Ekim 2014 20:42

Michelle Demishevich

LGBTİ aktivisti Öykü Ay’ın trans misafirhanesi için başlattığı yardım kampanyasına ünlü isimlerden Sevda Demirel de destek verdi. Kimsesiz ve  bakıma muhtaç trans kadınların yaşadığı misafirhaneyi ziyaret eden Sevda Demirel, misafirhanede kalan kadınlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

 

“Gözlerinin içinde sevgi eksikliği var”

 

Trans misafirhanesinde yaşayan trans kadınlarla bir araya gelen Sevda Demirel, “Ben onların da iyi yaşaması gerektiğini düşünüyorum. O kadar sevgi dolular ve o kadar mazlumlar ki burada olmaktan çok mutluyum” dedi.

 

“Biraz sevgimizden biraz da bütçemizden verelim”

 

Yaklaşık bir sene önce İstanbul LGBTİ Derneği’nin girişimiyle açılan trans misafirhanesinde kalan kadınların sorunlarını dinleyen eski manken Sevda Demirel, medyada tokat atan ve fevri kadın olarak tanınsa da aslında vicdanlı bir insan olduğunu söyledi.

Demirel, “Bizler biraz sevgimizden ve biraz da bütçemizden eklersek burada yaşayanları mutlu etmiş oluruz. Burada kalan arkadaşlarımın istediği de tek şey biraz sevgi” diye konuştu.

 

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