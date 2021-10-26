Sevan Nişanyan, Yunanistan'da 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu

2017'de izne ayrıldığı İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim olmayarak yurt dışına kaçan Sevan Nişanyan, 21 Ekim'de Yunanistan'da 'istenmeyen kişi' ilan edildiğinin kendisine bildirildiğini ifade etti.

Yurtdışı gezisinin ardından Belgrad üzerinden Yunanistan'da yaşadığı Samos Adası'na dönmek isterken Yunanistan'da 'istenmeyen insan' ilan edildiğini öğrendiğini belirten Nişanyan, ''Konunun ‘ulusal güvenlik’ olduğu, sebebinin ‘devlet sırrı’ olduğu gerekçesiyle tarafıma veya vekilime açıklanmayacağı bildirildi'' dedi.

Kişisel blogunda bir açıklama yayımlayan Nişanyan, ''Kararın arka planı hakkında kesin bir görüş ileri süremiyorum. Yunanistan’a vardığım günden beri Yunan hükümetinin tavrı ikircikli ve kaypaktı; açıkça konuşmadılar, fakat gerek ilk baştaki iltica başvurumu, gerek evlilik münasebetiyle hak kazandığım oturum iznini saçma sapan gerekçelerle dört yıl sürüncemede bırakmayı başardılar'' yazdıktan sonra ''Türk hükümetinin baskılarının da akla gelen bir olasılık'' olduğunu ifade etti.

Nişanyan, ''Şimdi ne yapacağımı, nereye gideceğimi pek bilmiyorum. 61 yaşında yeni bir ülkede yeni bir yaşam kurmak yeterince zordu. 66 yaşında yeniden aynı döngüye girmek bakalım nasıl olacak. Tek avantajım aslanlar gibi yanımda duran hayat arkadaşım İra. Paramız yok'' yazdı.