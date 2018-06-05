Sesi Görenler, Dünya Şampiyonası'na hazır    

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu\'nun \"Türkiye Futbol Oynuyor\" projesi kapsamında desteklediği Görme Engelliler Milli Takımı, 5-18 Haziran tarihleri arasında Madrid\'de gerçekleşecek IBSA-B1 Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

ÖMER GÜRSOY: \"BAŞKAN DEMİRÖREN\'İN BELİRLEDİĞİ HEDEFE ULAŞACAĞIZ\"

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, kısa sürede başarılar elde ettiklerini belirterek Dünya Şampiyonası ile ilgili şunları söyledi:

\"TFF ve Görme Engelliler Spor Federasyonu ile yapılan stratejik işbirliği ile dünyanın ilk ve tek deplasmanlı ilginin kurulması ve TFF\'nin ana sponsorlarından Turkcell\'in de bu ligin iletişim ve isim sponsoru olması ile 2012 yılında başlayan süreçte önce Avrupa şampiyonluğu, ardından Rio\'da Paralimpik Oyunları\'na katılım hakkı ve 2017 yılında Avrupa 5\'inciliği ile Dünya Şampiyonası\'na katılım hakkı elde ettik. Teknik direktör John Ball yönetiminde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve şimdi hedefimiz Dünya Şampiyonası\'nda başarılı bir sonuç elde etmek. Zaten Başkanımız Yıldırım Demirören 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesi ile yayınladığı mesajda, Sesi Görenler Milli Takımımız için İlk 3 hedefini açıklamıştı. Dünyanın en önemli engelli futbol altyapısına sahip ülkemizin milli oyuncuları, başkanımızın koyduğu bu hedefe ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacak.\"

Dünya Şampiyonası öncesi 30 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında Riva\'da bir kamp gerçekleştiren Milliler, turnuvada A Grubu\'nda yer alıyor. Gruplarında ilk ikiye girecek takımların bir üst tura çıkacağı turnuva, 18 Haziran tarihinde sona erecek. İspanya\'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek şampiyonaya katılan ülkeler ve mücadele edecekleri gruplar şöyle:



A Grubu

İspanya

Türkiye

Fas

Tayland

B Grubu

Arjantin

Fransa

Kolombiya

İran

C Grubu

Çin

Rusya

Meksika

Güney Kore

D Grubu

Brezilya

İngiltere

Kosta Rika

Mali