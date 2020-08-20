Servis şoförleri için yeni dönem: Yeterlilik belgesi şartı 3 Eylül’de yürürlüğe girecek, psikoteknik test raporu şart

Okul servislerinde şoförlük yapanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı 3 Eylül’de yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren okul servis şoförlüğü yapabilmek için mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olacak. Belgeyi almak için girilecek sınavın önşartları ise psikoteknik test raporuna sahip olmak ve Türk Ceza Kanunu’nun belirli maddelerinden hüküm giymemek olacak.

Bu sisteme göre, okul servis şoförlüğüne devam etmek isteyenlerin yetkili kuruluşlarca hazırlanan hem teorik, hem de uygulamalı sınavları geçmeleri gerekiyor. Sınavı geçemeyen adaylara ise bir sınav hakkı daha tanınınıyor. Sınava girecek olan adayların ise sürücü belgesinin yanı sıra, yetkili bir merkezden alınmış ‘psikoteknik test raporu’na sahip olması ve belli suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemesi gerekiyor.

Hangi suçlardan hüküm giymemiş olmak gerek? Türk Ceza Kanunu’nun ‘cinsel saldırı’ başlıklı 102.,’çocukların cinsel istismarı’ başlıklı 103., ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ başlıklı 104., ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ başlıklı 109., ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ başlıklı 188., ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’ başlıklı 190., ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ başlıklı 191., ‘fuhuş’ başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ‘sarhoşluk’ başlıklı 35. maddelerindeki suçlar olarak sıralanıyor.

Hürriyet'ten Hcer Boyacıoğlu imzalı habere göre, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Henüz servis şoförlerinin yüzde 1’i aldı bu belgeyi, yüzde birin bile altında olabilir. Son dakikaya bırakmayın, alın bu belgeleri” dedi.