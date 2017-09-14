Servis midibüsü devrildi: 12 yaralı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine İlçesi\'nde, şarampole devrilen servis midibüsünün şoförü Hüseyin Aladağ ile çimento fabrikası çalışanı 11 işçi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Ezine\'ye bağlı Gökçebayır Köyü Kızılçeşme Mevkii\'nde meydana geldi. Bozalan Köyü\'ndeki çalıştıkları çimento fabrikasında mesaisi biten işçileri Ezine ilçe merkezine getiren Hüseyin Aladağ yönetimindeki 17 UP 016 plakalı servis midibüsü, Kızılçeşme Mevkii\'nde şarampole devrildi. Yana devrilen midibüsün şoförü Aladağ ile işçiler; Hüseyin Uysal, Hüseyin Topaloğlu, Halil Kahyaoğlu, Yaşar Aktaş, Hayrettin Erol, Günay Güral, Özkan Evin, Nizamettin Akçan, Gökhan Yılmaz, Nahit Turan ve Halil İbrahim Demir hafif yaraland.

Çanakkale Devlet ile Ezine Devlet Hastanesi\'ne ambulanslarla kaldırılan yaralılardan 8\'i ayakta tedavi edildi. Midibüsün devrilmesi sonucu cam kırıkları nedeniyle yaralanan 4 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Devrilen midibüs ise yapılan inceleme sonrası, kaza yerinden kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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