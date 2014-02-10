Sertifikalı 'falcılık' eğitimi!

İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde kurduğu astroloji akademisinde "İlişki analizleri", "Burçlar ve gezegenler" ve "Astroloji ve bilim" gibi çeşitli eğitimler vererek sertifikalı falcılar yetiştirecek.

Sol Haber Portalı'nın haberine göre, Sürekli Eğitim Merkezi çatısı altında Astroloji Akademisi kuran İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde açılan akademide "İlişki analizleri", "Burçlar ve gezegenler" ve "Astroloji ve bilim" gibi başlıklarda eğitim veriliyor. Üniversite eğitimleri tamamlayanlara sertifika vereceğini de duyurdu.

Akademinin programı şöyle:

26 Mart Çarşamba : Tanışma - Başlangıç

28 Mart Cuma : Astroloji ve Bilim

4 Nisan Cuma : Burçlar & Gezegenler

11 Nisan Cuma: Atölye

18 Nisan Cuma: Evler

25 Nisan Cuma : Açılar

2 Mayıs Cuma : Solar Fire programı eğitim

9 Mayıs Cuma : Profeksiyonlar

16 Mayıs Cuma : Atölye

23 Mayıs Cuma : Transitler

30 Mayıs Cuma : İlişki analizleri

6 Haziran Cuma : Solar Return

13 Haziran Cuma : Atölye

20 Haziran Cuma : Horary

27 Haziran Cuma : Genel tamamlama & Atölye