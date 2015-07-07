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Sertab Erener ile Emre Kula evlendi

Sertab Erener ile Emre Kula çiftinin, nikahın ardından ilçede tatillerine devam ettiği öğrenildi

07 Temmuz 2015 10:02

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir süredir isminin anıldığı gitarist Emre Kula ile dünya evine girdi.

Seferihisar Belediyesi’nde 4-5 kişinin katılımıyla düzenlenen nikahı; CHP’li Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kıydığı belirtildi. Sertab Erener ile Emre Kula çiftinin, nikahın ardından ilçede tatillerine devam ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde de adının aşk dedikodularına karıştığı gitarist Emre Kula'yı Babylon'da dinlemeye giden Sertab Erener, fotoğraflarını çeken muhabirlere tepki göstermişti.

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