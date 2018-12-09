Serik Belediyespor - Gölcükspor: 1-0

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) -

STAT: İsmail Ogan

HAKEMLER: Feridun Daldaş (xxx), Birkan Çanakçıoğlu (xxx), Serkan Öksüz (xxx)

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xxx)- Erdal (xx), Taner (xx) (Dk. 81 Mehmet), Samet (xx), Sinan (xxx), Ahmet (xxx) (Dk. 90+2 Çağlar), Abdurrahman (xxx), Burçin (xxx), Erdi (xxx), Atakan (xxx) (Dk. 90+4 Taner Kahriman), Volkan (xx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx) - Kadir (xx), Erdem (xx), Barış (xx), Furkan (xx) (Dk. 62 Emre xx), Uğur (xx), Selim (xx), Ali (xx), Sercan (xx) (Dk. 46 Batuhan xx), Onur (xx), İsmail (xx)

GOL: Dk. 34 Ahmet (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Atakan, Orkun, Samet, Sinan, Erdal (Serik Belediyespor) - İlyas (Gölcükspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Serik Belediyespor sahasında Gölcükspor\'u 1-0 yendi. Serik Belediyespor grupta puanını 29\'a çıkartırken, Gölcükspor ise 17 puanda kaldı. Karşılaşmayı Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, kulüp başkanı Ali Aksu ve çok sayıda taraftar izledi.

14\'üncü dakikada Gölcükspor\'dan Sercan\'ın ceza sahası içinde Volkan\'a yaptığı müdahale sonrası orta hakem Feridun Daldaş penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sinan\'ın vuruşunu kaleci İlyas yumruklayarak kurtardı.

18\'inci dakikada sağ köşeden Erdi\'nin ortasında Ahmet\'in kafa vuruşunu kaleci İlyas çıkardı.

34\'üncü dakikada korner vuruşu sonrası Erdi\'nin sağ köşeden yaptığı ortaya Ahmet\'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

35\'inci dakikada topla ceza sahasına giren Gölcükspor\'dan Uğur, kaleci Orkun\'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Feridun Daldaş penaltı noktasını gösterdi.

36\'ncı dakikada Furkan\'ın penaltı vuruşunu kaleci Orkun yatarak kurtardı.

İlk yarı Serik Belediyespor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47\'nci dakikada Uğur\'un ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top kale direğinden döndü.

50\'nci dakikada Uğur\'un ceza sahası içinden vuruşunda topu kaleci Orkun kornere gönderdi.

67\'nci dakikada ceza sahası içinden Ahmet\'in vuruşunu kaleci İlyas kornere gönderdi.

Karşılaşma Serik Belediyespor\'un 1-0 galibiyetiyle tamamlandı.

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