Serdar Deliktaş Altınordu'ya yakın

İZMİR, (DHA)

Transferde Boluspor\'dan golcü Sefa Yılmaz, Konyaspor\'dan Ali Yaşar ve Ankaragücü\'nden Enes Kubat\'ı renklerine dahil ederek atağa kalkan Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Altınordu, golcü Serdar Deliktaş\'la da görüşmelere başladı.

Kırmızı-lacivertlilerin son olarak Gazişehir Gaziantep formasını terleten 32 yaşındaki futbolcuyla anlaşma aşamasına geldiği vurgulandı. Yapılacak son görüşmenin ardından tarafların sözleşme imzalaması bekleniyor. Kariyerine Kahramanmaraşspor\'da başlayan deneyimli golcü, Gaskispor, Alanyaspor, Osmanlıspor ve Karabükspor formalarını da terletti. Serdar, Süper Lig\'de 40 maçta 5, 1\'inci Lig\'de 191 maçta 57, 2\'nci Lig\'de ise 81 maçta 14 gol atmayı başardı.

