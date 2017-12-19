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Ekonomi

'Serbest Bölge' Karaman'ı, dünya pazarında güçlü hale getirecek

KONYA, (DHA) - AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, yaptıkları ortak basın açıklamasıyla Karaman'ın, sanayi ve ticarette gelişmesi için 'Serbest Bölge' ilan edildiğini hatırlatarak, ''Serbest Bölge, Karaman'ı, dünya pazarında güçlü

19 Aralık 2017 20:58

KONYA, (DHA) - AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, yaptıkları ortak basın açıklamasıyla Karaman\'ın, sanayi ve ticarette gelişmesi için \'Serbest Bölge\' ilan edildiğini hatırlatarak, \'\'Serbest Bölge, Karaman\'ı, dünya pazarında güçlü hale getirecek\'\' dedi.
Karaman\'ın geçen hafta \'Serbest Bölge\' ilan edilme kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Ak Parti Konya Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, Karaman\'ın Serbest Bölge ilan edilmesiyle ilgili ortak bir basın açıklaması yaptı.
Anadolu\'nun küçük bir kenti olan Karaman\'dan 142 ülkeye ihracat yapıldığını ve kentin hızla geliştiğini belirten Konuk ve Şeker, \'\'Karaman, Türkiye’nin gıda sektöründeki en önemli sanayi yapılanmasına sahip illerinden biridir. Ama bundan da önemlisi 142 ülkeye ihracat gerçekleştiren Karaman, küresel bir ticaret Network’üne sahiptir. Karaman’ın 30-40 yılda kurduğu küresel ticaret ağı, gıpta edilecek düzeydedir\'\' dedi. 
\'KARAMAN, ANADOLU\'NUN ORTASINDA SIKIŞIP KALMAKTAN KURTULUCAK\'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da Karaman\'ın serbest bölge ilan edilmesinde yakından ilgilendiğini belirten milletvekilleri Konuk ve Şeker, bu kararın yatırımcıların önünü açacağını,  onlara çeşitli teşvikler sağlanacağını ve yeni yatırımcıların da kente geleceğini ifade etti. Açıklamada, \'\'Serbest Bölge, Karaman’ın Anadolu’nun ortasında sıkışıp kalmaktan kurtulması ve bu hedefine daha hızlı ulaşmasını sağlamak adına önem arz etmektedir. Ulaşım ağı, iç ve dış pazarlarla ticaret köprüsü, hem kara, hem hava, hem demiryolu yatırımlarıyla güçlendirilerek çeşitlendirilen Karaman, Serbest Bölge ile dünya pazarlarında daha güçlü şekilde yerini alacaktır” denildi.

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