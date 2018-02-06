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Sepetli platform aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde elektrik direklerine bakım yapan firmaya ait sepetli platform aracının devrilmesi sonucu, şirket çalışanı İsmet Poslu (20) öldü, sürücü Ahmet Çoban yaralandı

06 Şubat 2018 21:49

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesi Yamanlar Mahallesi\'nde elektrik direklerine bakım yapan firmaya ait sepetli platform aracının devrilmesi sonucu, şirket çalışanı İsmet Poslu (20) öldü, sürücü Ahmet Çoban yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Yamanlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Bölgedeki elektrikler direklerinde bakım yapan özel bir firmaya ait, 25 GD 824 plakalı, sepetli platform aracını kullanan Ahmet Çoban, Çivril ilçe merkezi yönüne seyir halindeyken, direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, yolun dışına çıkıp, tarlaya girdi ve bir evin bahçe duvarını yıktıktan sonra elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada, sürücü Çoban ile yanındaki, firma çalışanı İsmet Poslu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi.
İtfaiye ekipleri devrilen araç içinde sıkışan iki yaralıyı çıkardı. Ambulansla Çivril Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan İsmet Poslu, yaşamını yitirdi. Aynı hastaneye kaldırılan sürücü Çoban\'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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