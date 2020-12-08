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Magazin

Sen Çal Kapımı dizisine yeni oyuncu

08 Aralık 2020 16:18

Nihan Şahenk şimdi de Sen Çal Kapımı dizisinde Suzi karakteriyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Fox TV'nin başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bursin'in yer aldığı dizisi Sen Çal Kapımı'ya yeni bir oyuncu dahil oldu. Ünlü oyuncu, son olarak Mucize Doktor dizisinde konuk olmuştu.

Fox Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisine, oyuncu Nihan Şahenk dahil oldu.Geçtiğimiz günlerde Mucize Doktor dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Nihan Şahenk şimdi de Sen Çal Kapımı dizisinde Suzi karakteriyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Aynı zamanda sözü müziği Can Temiz, düzenlemesi Ali Rıza Şahenk'e ait Avrupa Müzik etiketli 4. Single'ı "Uzakta Daha Güzelsin'in hazırlıklarını tamamlayan Nihan çıkış tarihi için gün sayıyor.

Sen Çal Kapımı dizisine son olarak İlayda Çevik katılmıştı.

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