Şempanzenin yaraladığı kadına tazminat

ABD'de şempanze saldırısının ardından yüz ve el nakli yaptıran Carla Nash için mahkeme 4 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Burnu ve göz kapakları ile elleri parçalanan Nash’ın 4 milyon dolar tazminat alacağı açıklandı.

Erkek kardeşi Nash adına 2009'da, şempanzenin sahibi Sandra Herold aleyhinde 50 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. Bu arada Herold 2010'da hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra bakım evinde kalmaya başlayan 57 yaşındaki Nash, yüz ve el nakli yaptırmak zorunda kalmıştı.

Nash ve ailesi, daha önce başka kişileri de yaralayan şempanzenin tehlikeli olduğu uyarısında bulunmadığı için Enerji ve Çevre Koruma Bakanlığı'na da 150 milyon dolarlık tazminat davası açmayı planlıyor.