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Spor

Semih Kaya: "Yuvamda olmak benim için çok değerli"

İSTANBUL (DHA)- Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kaya, transferinin gerçekleşmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu

21 Ocak 2019 21:37

İSTANBUL (DHA)- Galatasaray\'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kaya, transferinin gerçekleşmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Semih Kaya, yeniden yuvasında döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirerek, \"Yeniden yuvamda olmak benim için çok değerli. Galatasaray forması için mücadele etmenin ne demek olduğunu bilen biri olarak, hakkını vermek için savaşacağım\" ifadelerini kullandı.
Uzun yıllar Galatasaray forması giydikten sonra geçen sezonun başında Çekya\'nın Sparta Prag takımına transfer olan defans oyuncusu Semih Kaya, 1.5 sezonun aranın ardından sarı kırmızılı kulüple sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

(FOTOĞRAFLI)

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