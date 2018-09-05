Selim Selçuk Downbeat'in ana sayfasında

New York ve İstanbul arasında geçen caz dolu müzik kariyerini, Billy Hart, Kenwood Dennard, LeeAnn Ledgerwood, Jeff Andrews, Larry Grenadier gibi isimlerle çalışarak, yurt dışında önemli festivallerde ve kulüplerde sahne alarak inşa eden Selim Selçuk dünyanın en prestijli caz websitesi Downbeat'in ana sayfasında yer aldı.

2014’ten itibaren babası Münir Nurettin Selçuk'un projelerini yapmaya başlayan sanatçı, 2018'in başında, Miles Davis’in bir zamanlar adını ‘Selim Sivad’ olarak kullanmasından aldığı ilhamla Miles Kuçles adını verdiği caz albümünü de yayımladı. Selçuk bu çalışmasında kendi bestelerini çalıyor.

Downbeat'te Mike West'e konuşan Selçuk, müzik hayatına dair önemli açıklamalar yapıyor.

Downbeat'teki röportaj için tıklayın

Selçuk'un Miles Kuçles albümünü Spotify'dan dinlemek için tıklayın