Selda Bağcan: Ahmet Kaya erken öten horozdu

Selda Bağcan, Kürtçe albüm yapmak istediğini açıklayınca Türkiye'yi terk etmek zorunda bırakılan ve 2000 yılında Paris'te hayatını kaybeden Ahmet Kaya için "Erken öten horozdu" dedi. Bağcan, Kürt açılımına destek veren bazı sanatçıları da "yalaka" diye niteledi.

Londra Olimpiyatları çerçevesinde geçen hafta düzenlenen organizasyonda tek Türk sanatçı olarak Queen Elizabeth Hall'da sahne alan Selda Bağcan, CNN TÜRK'te Enver Aysever ile Aykırı Sorular programına konuk oldu.

'Ahmet Kaya erken öten horozdu'

Türkiye'de Kürtçe şarkıyı ilk kez söylediğini hatırlatan Bağcan, Ahmet Kaya için, "O da erken öten horozdu, Kürtçe albüm yapacağını açıkladı ve çok tepki aldı" dedi. Bağcan, şöyle konuştu:

"Türkçe'de bir tabir, deyim var: 'Erken öten horozun başını keserler'. Ahmet erken öttü. Şimdi bir ülkenin başbakanları bile hapse giriyorsa, bu ülkede böyle bir gelenek var. Yani hapisten çıkarlar, ya başbakan olurlar, ya da hapisten çıkarlar sanatçılar kariyerine kariyer katarlar. Ya da can verirler, biz de oturur onlara ağıtlar yazarız şarkımda olduğu gibi. "

'Kürt açılımına destek veren sanatçılar yalaka'

"Neden dedim?. Bu pop sanatçıları birdenbire Kürt açılımına sahip çıktılar. Başbakanı desteklediler. Kürt açılımında Başbakanı tabii ki ben de destekledim. Doğrusu bu. (Aysever: Canınızı sıkan var mı?)

(Aysever: Mesela Sezen Aksu'ya kızdınız mı?) Bak isim vermem. Çünkü ben onu çok severim. (Aysever: Ama demişsiniz gibi bakıyorsunuz.) Hayır, Ajda Pekkan'ı da çok severim. İkisini de çok severim. Yalnız onlar değil, bir sürü sanatçı. (Aysever: Hepsi mi yalakaydı?) Öyle de demeyelim. Şimdi siz de beni sıkıştırmaya çalışmayın. Ben sadece daha önce bu soruna sahip çıkmayan sanatçıların Başbakan dedi diye açılıma sahip çıkmalarına kızdım."

Başbakan'ın Kürt açılımı toplantılarına, kendisinin de davet edildiğini ifade eden Bağcan, toplantıya mahalle baskısı nedeniyle gitmediğini söyledi.

'Mahalle baskısından açılım toplantısına gidemedim'

"(Aysever: Hayır, şundan dolayı aykırılıktan dolayı değil. Oraya gidenlere karşı çok kızmışsınız. Basında yazıyor. ) Oraya gidenlere değil, oraya beni de çağırdılar ayrıca. (Aysever: Gittiniz mi?) Ben hastalandım, gidemedim. (Aysever: Gider miydiniz?) Valla, mahalle baskısından gidemezdim. Çünkü o kadar müthiş bir mahalle."

(Aysever: Başbakan bugün bizi dinliyor olabilir. Ne derdiniz? Öneriniz ne?) Ben bunu bir yazıya da döktüm ama. Sonra utandım yollayamadım. Neler yazdım acaba? (Aysever: Bir-iki tane söyleyin.) Şöyle söyleyeyim yani kendi Kürtçe dillerinde dili öğrenme. (Aysever: Anadilde eğitime 'Evet' mi?) Anadilde eğitim için daha erken diye düşünüyorum. Çünkü bu gerçekten ayrılığa götürebilir. Ben asla ayrılıktan yana değilim. Asla."

'CHP Kürt açılıma destek vermeliydi'

Aysever'in "açılım doğru muydu?" sorusunu ise Bağcan, "Doğruydu ama CHP de destek vermeliydi diye yanıtladı. Bağcan, şunları söyledi:

"CHP desteklemedi. Şöyle söyleyeyim, ayıp ettiler desteklemeyerek. Çünkü 'AK Parti yapmasın da bu işi biz yapalım' gibi."

'41 yıldır aşk yaşıyorum'

Özel hayatıyla ilgili soruları da ilk kez yanıtlayan Bağcan, "Sanatçıların renkli hayatları vardır, benim de renkli bir hayatım oldu. Ama, bunu medyaya yansıtmadım" diyerek 41 yıldır yaşadığı ilişkisini açıkladı.

" Tabii ki bir sanatçı olarak çok renkli bir hayatınız oluyor ister istemez. Aşk var. Kedilerle büyük aşkım var. (Aysever: Kedi aşkı. Başka bir aşk yok?) Şöyle dedim dün de bir slogan buldum kendime: 'Aşksız olurum ama kedisiz asla olamam.' (Aysever: 'Kediler var. Onun yanında birine ihtiyaç yok' diyorsunuz?) Yoo yoo, birisi var canım 41 yıldır birisi var hayatımda. (Aysever: Biz tanıyor muyuz toplum olarak?) Tanımazsınız. İşte istemezseniz tanıtmazsınız. (Aysever: 41 yıldır birisiyle berabersiniz?) Evet, ne enteresan değil mi? (Aysever: Peki bunu neden açıklamadınız bugüne kadar?) Gerek yok bu benim özel hayatım çünkü. (Aysever: Seyircilerle paylaşır mısınız?) Asla söylemeyeceğim."