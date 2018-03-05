Selçuklu'nun kayıp kitabeleri Etnografya Müzesi'nde

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - SELÇUKLU Sultanı İzzettin Keykavus\'un Antalya\'yı fethinin ardından yaptırdığı 45 kitabeden, kayıp 9\'unun bir evin bahçesinde bulunan 2\'si, fethin 811\'inci yıl dönümünde Antalya Etnografya Müzesi\'ne taşındı.

Antalya\'nın Selçuklular tarafından fethinin 811\'inci yıl dönümü kutlamaları sürerken, şehri o dönem ikinci kez 1216 yılında fetheden Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus\'un yazdırdığı 45 kitabeden kayıp 9\'undan 2\'si bulundu. Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü araştırmacıları tarafından bulunan kitabelerin, Prof. Dr. Leyla Yılmaz ve Prof. Dr. Kemal Tuzcu\'nun kitaplarına göre toplamda 45 adet olduğu, bunlardan 29\'unun halen Kaleiçi\'ndeki surlarda, 7\'sinin de Antalya Müzesi\'nde olduğu biliniyor.

Kayıp olduğu söylenen 9 kitabeden 2\'si ise iki yıl önce tesadüf eseri tarih araştırmacıları tarafından fark edildi ve yapılan incelemelerin ardından Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus\'un yazdırdığı kitabelerden olduğu belirlendi. Kitabelerin en son 1934 yılına kadar görüldüğü ve o yıl Kaleiçi surlarının büyük bölümünün yıktırılması nedeniyle kaybolduğu düşünülüyor.

Kaleiçi\'nde bir evin bahçe duvarında rastlanılan kayıp iki kitabe, Antalya\'nın fethinin 811\'inci yıldönümü kutlamaları düzenlendiği sırada, Vali Münir Karaloğlu\'nun talimatıyla, sözkonusu evin duvarından alınarak, Kaleiçi\'ndeki Antalya Etnografya Müzesi\'nin kapı girişine konuldu. Diğer 7 kayıp kitabeyle ilgili araştırmaların sürdürüldüğü belirtildi.

BULUNAN İKİ KİTABEDE NE YAZIYOR?

\'Ve neşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke lehû el-fettâhu el-\'alîmu şehâdete takdîsin ve ta\'zîmin: Mukaddes ve muazzam bir şehâdete şahitlik ederim ki, fettâh, alîm, tek ve şerîki olmayan Allah\'tan başka ilah yoktur. Ve neşhedü enne Muhammeden \'abduhû ve rasûlühû el-kerîmü sallallâhu \'aleyhi ve \'alâ ehlihî ve âlihî ve sellim efdale teslîm: Yine şahitlik ederim ki, Muhammed onun kulu ve şerefli rasûlüdür. Allah ona, ehline ve âline (ona uyanlara) salât ve en üstün selam ile selam eylesin.\'



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