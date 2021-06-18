Selahattin Demirtaş: Öfkeye yenilmeyecek ve demokratik mücadelemizden, barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Deniz Poyraz'ın yaşamını yitirdiği HDP İzmir İl Binası düzenlenen saldırıya ilişkin olarak, "Öfkeye yenilmeyecek ve demokratik mücadelemizden, barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Demirtaş Twitter hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Alçakça katledilen Deniz arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailemize ve halkımıza baş sağlığı diliyorum. Acımız çok büyük ama direncimiz ve umudumuz da çok büyük. Failleri tanıyoruz, amaçlarını biliyoruz. O halde öfkeye yenilmeyecek ve demokratik mücadelemizden, barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Provokasyonların önüne geçmenin yolu, demokrasi mücadelesini ve dayanışmayı büyütmektir. Tüm bu alçaklıkların hukuk önünde hesabının sorulacağı barış toplumunu ve özgür yarınları hep birlikte sağlayacağız. Hepimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.