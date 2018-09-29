Sektöre 'ışık' tutmak için el sıkıştılar

İSTANBUL, (DHA) -EĞLENCE ve mimari aydınlatma alanında faaliyet gösteren Hera LED ile aydınlatma sektöründe dünya devleri arasında gösterilen Slyvania, proje ortaklığına imza atmak için İstanbul Light 2018 Fuarı\'nda bir araya geldi.

Yoğun katılım eşliğinde gerçekleştirilen toplantı ve imza töreninde firma yöneticileri, proje ortaklığı hakkında açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Slyvania Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkanı Ayhan Şiriner, \"Slyvania, global olarak her bölgede büyüme hedefleri olan bir firma ve bu kapsamda yatırımlarını büyüterek devam eden bir yapıya sahip. Hera LED son yıllarda izlemeye aldığımız yıldızı parlayan bir firmaydı ve bu anlaşma ile geniş bir coğrafyayı kapsayan bir proje partnerliği yapacağız. Slyvania olarak aydınlatmanın birçok kolunda varız. Hera LED ile de dış cephe aydınlatma sistemleri konusunda proje partneri olacağız” dedi.

YERLİ ÜRETİM ÜRÜNLERİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORLAR

Sylvania Türkiye’nin Genel Müdürü Azim Tuncinar ise yerli üretimin önemini vurgulayarak, \"Sylvania Türkiye olarak yerli üretime Haziran ayında ticari kanalda satılan LED armatürler ile başladık. Yerli üretim ürün gamımızı zaman içerisinde arttırmayı hedefliyoruz. Ülkemizde bulunan yerli bir firmanın global bazda bir işbirliği projesinde rol alması bizim için herşeyden önce onur vericidir. Bölgenin önde gelen dış cephe projelerinde Türk malı ürünler kullanılması hem bizim için hem de ülkemiz için gurur kaynağı olacaktır\" açıklamasında bulundu.

\"TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ\"

\"Ağırlığı Avrupa olan 13 ülkeye ihracatımız var. Ürünlerimizin tamamının AR-GE ve üretim süreçleri bünyemizde bulunmakta, Sylvania ile daha güçlü ve geniş bir pazar ağı ile dünyada söz sahibi olabileceğiz\" diyen Hera LED Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Gültekin, \"Slyvania ile yapılan proje ortaklığı ile önümüzdeki süreçte başta Ortadoğu ve dünyanın her bölgesinde var olmayı hedefliyoruz ve bu hedef doğrultusunda Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağız\" ifadelerini kullandı.

Hera LED ve Slyvania yöneticileri proje ortaklığının Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağı gibi yerli üretimi dünyanın her bölgesine ulaştırmayı hedeflediklerini belirttiler. İmza töreni sonrasında kutlamaları kabul eden Hera ve Sylvania yöneticileri imzanın her iki firma için başarılı olması temennisinde bulundular.

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