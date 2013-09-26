Seks maratonu Arap ülkelerini karıştırdı

Ania Lisewska isimli Polonyalı kadın, 100 bin erkekle birlikte olmayı hedeflediği 'sesk maratonu'na çıktı. Ülke ülke gezen ve kendisiyle birlikte olmak isteyen erkeklere 20'şer dakika ayıran Lisewska, Arap ülkelerinde engelle karşılaştı.

Yetkililer kadına vize verilip verilmemesini tartışırken Lübnan’da yayınlanan Daily-Star gazetesine konuşan bir yetkili konuyla ilgili olarak ‘Başvurusu bize geldiği zaman oturup tartışacağız’ diyerek şu anda ne yapacaklarına karar verilmemiş olduğunu ima etti. Daha önce gelen haberlerde ise güvenlik kuvvetlerinin Lisewska'ya ülkeye giriş yasağı koyduğu ifade edilmişti. Polonyalı kadın ‘seks maratonunu’ açıkladığında özellikle Mısır’dan çok büyük tepki çekmişti. Bu ay başında ülkeye girmeyi planlayan kadın ‘kirli’ ve ‘ahlaksız’ olduğu gerekçesiyle kabul edilmemişti.

Lisewska, kendi blogunda yazdığı cümlelerde ‘özellikle Arap erkekleriyle birlikte olmak istiyorum. Umarım gerekli vizeyi alabilirim’ ifadelerini kullandı.