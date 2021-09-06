Şehmus Hazer, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oldu

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Şehmus Hazer, Beşiktaş'tan Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu.

Türk basketbolunun yetiştirdiği önemli oyuncular arasında gösterilen Şehmus Hazer, Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi anlaşarak transferi bitirdi. Bu transferden Beşiktaş'ın kasasına 775 bin Dolar girecek.

1999 doğumlu genç basketbolcu daha önce Bandırma'da forma giymişti. Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanlar nezdinde anlaştı. Şehmus artık Fenerbahçe forması giyecek.