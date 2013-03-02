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Yaşam

Şehir içi hız sınırı artıyor

Karayolları Trafik Kanunu, hız sınırının şehirler arası çift yönlü karayollarında 90 kilometre, bölünmüş yollarda 110 kilometre, otoyollarda da 120 kilometreyi geçmemek üzere yönetmelikte belirlenmesini ön görüyor

02 Mart 2013 12:27

Emniyet Genel Müdürlüğü, yerleşim yerlerindeki trafik sıkışıklığını azaltmak ve akıcılığı sağlamak için şehir içinde hız sınırını 70 kilometreden 80 kilometreye çıkarıyor.
 
Karayolları Trafik Kanunu, hız sınırının şehirler arası çift yönlü karayollarında 90 kilometre, bölünmüş yollarda 110 kilometre, otoyollarda da 120 kilometreyi geçmemek üzere yönetmelikte belirlenmesini ön görüyor.

Karayolları Trafik Yönetmeliği ile yerleşim yerleri içindeki hız limitleri 50 kilometre olarak belirlenmiş ve Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME) ile il trafik komisyonlarına yerleşim yerleri içindeki hız limitlerini 20 kilometreye kadar artırma yetkisi verilmişti.

UKOME ile il trafik komisyonları, birçok şehir içi ana yolda hız sınırını 20 kilometre artırarak 70 kilometreye çıkarmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dairesi Başkanlığı, trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla şehir içinde bulunan ve şehirler arası yolların standartlarına sahip olan bölünmüş karayollarında hız sınırının artırılmasına olanak sağlayan düzenleme hazırladı.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra hız sınırı 70 kilometreden 80 kilometreye çıkarılabilecek.

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