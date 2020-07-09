Sedyeyi görünce maske taktılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, İzmit’in en işlek yerinde sedye ile sağlık ekibi rolüne girerek maskesiz gezenlerin önüne geçip uyarılarda bulundu. Önlerine çıkan sedyeyi görünce şaşıran vatandaşlardan bazıları maskeyi taktı, bazıları ise sedyeye yattı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında korunmanın en temel yollarından biri olan maske kullanımına dikkat çekmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, İzmit’in en işlek alanlarından olan Yürüyüş Yolu'nda sosyal deney gerçekleştirdiler. Maskesini doğru bir şekilde takmayan vatandaşların önüne geçen tulumlu ve sedye taşıyan görevli rolündeki tiyatro oyuncuları, temassız bir şekilde vatandaşları uyardı. Maskelerini doğru takmadan gezen vatandaşların bazıları ekipleri görünce maskelerini düzeltirken, bazıları ise takmadıkları maskeleri takıp sedyeye yattılar.

“Halkın dikkatini çekmeye çalıştık”

Doğru maske kullanımına dikkat çekmek için yapılan sosyal deneyden sonra görüşlerini dile getiren Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “Bu salgından kurtulabilmek için çok basit üç kural var. Maske takacağız, mesafeyi koruyacağız ve hijyene dikkat edeceğiz. Bunun için bir sosyal deney uyguladık. Halkın dikkatini çekmeye çalıştık. Bu çok basit üç kurala uyduğumuz müddetçe emin olun bu salgından kurtulacağız” ifadelerini kullandı.