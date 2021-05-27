Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, organize suç örgütü lideri Sedat Peker, hakkında yakalama kararı çıkardı.

Savcılıktan gelen talep doğrultusunda çıkarılan kararda, Peker'in yurtdışında olmasının göz önünde bulundurulduğu bildirildi.

Yapılan açıklama şöyle: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2021/100993 soruşturma numaralı dosyası üzerinden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

Şüpheli Reis Sedat PEKER'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26/05/2021 tarih ve 2021/6114 Değişik İş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Başsavcılıktan yapılan yeni açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2021/100993 soruşturması kapsamında şüpheli hakkındaki yakalama emrine konu kimlik bilgileri, MERNİS kayıtlarındaki ad/soy ad bilgilerine göre otomatik olarak düzenlenmiştir. Ayrıca şüpheliye ilişkin resmî evraklarda, nüfus kaydına göre tam adı sistemsel olarak eklenmektedir. Bu hususta Cumhuriyet Başsavcılığımızca herhangi bir ilave yapılmamıştır." denildi.