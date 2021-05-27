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Sedat Peker hakkında yakalama kararı

27 Mayıs 2021 14:44

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, organize suç örgütü lideri Sedat Peker, hakkında yakalama kararı çıkardı. 

Savcılıktan gelen talep doğrultusunda çıkarılan kararda, Peker'in yurtdışında olmasının göz önünde bulundurulduğu bildirildi.

Yapılan açıklama şöyle: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2021/100993 soruşturma numaralı dosyası üzerinden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

Şüpheli Reis Sedat PEKER'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26/05/2021 tarih ve 2021/6114 Değişik İş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Başsavcılıktan yapılan yeni açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2021/100993 soruşturması kapsamında şüpheli hakkındaki yakalama emrine konu kimlik bilgileri, MERNİS kayıtlarındaki ad/soy ad bilgilerine göre otomatik olarak düzenlenmiştir. Ayrıca şüpheliye ilişkin resmî evraklarda, nüfus kaydına göre tam adı sistemsel olarak eklenmektedir. Bu hususta Cumhuriyet Başsavcılığımızca herhangi bir ilave yapılmamıştır." denildi.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker 2 Mayıs 2021 tarihinde kendisine ait YouTube sayfasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, çok sayıda kişi, faili meçhul cinayetler ve Türkiye'deki uyuşturucu ticaretine ilişkin iddialarda bulunduğu 7 video yayınladı.

Sedat Peker'in yayınladığı videolar sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber ve Habertürk ekranlarına çıkarak, hakkındaki iddiaları yanıtladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Mayıs'ta partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Süleyman Soylu'nun yanındayız" mesajı vererek, "Sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı" diye konuştu.
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