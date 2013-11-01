T24 LogoT24 Logo
Gündem

18 bin öğrenci Kürtçe, 1800'ü Zazaca ders seçti; Bakan Avcı az buldu

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, neden Kürtçe dahil seçmeli derslerin hiçbirinde kadro tahsisi yapamadıklarını açıkladı

01 Kasım 2013 11:26

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, yeni öğretim yılında 18 bin öğrencinin seçmeli ders olarak Kırmançi, bin 800 öğrencinin de Zazaca ders almak istediğini açıkladı. “Ben o kadar az beklemiyordum” diyen Avcı, Kürtçe öğretmenlerinin görevlendirilmesine ilişkin olarak da "Hangi okulda, kaç öğrencinin seçmeli dersi tercih edeceğini bilemediklerini, bu nedenle Kürtçe dahil seçmeli derslerin hiçbirinde kadro tahsisi yapamadıklarını" söyledi. Avcı, “İnşallah önümüzdeki yıl, bu tercihler meselesini, tıpkı üniversitelere giriş meselesinde olduğu gibi bütün yedek listeleri, kontenjanlar dolana kadar işletilecek şekilde düzenleyeceğiz” dedi. 


'Kadro yetersizliğini çözeceğiz'


Star'da yer alan Neşe Sarıdoğan'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Nabi Avcı, Balıkesir’de etek giydiği için disipline verildiği iddia edilen öğrencilerin, forma kuralına uymadıkları için şifahen uyarıldıklarını açıkladı. Nabi Avcı, milletvekillerinin konuyla ilgili sorusu üzerine, okullarda kıyafet serbestliğiyle ilgili yönetmeliği hatırlatarak, “O okulda yüzde 76 oranında forma seçilmiş. Forma da pantolon ve bluzdan oluşuyormuş kız öğrenciler için. Bu öğrenciler etek giydikleri için değil, okulun genel forma kuralına uymadıkları için uyarılmışlar, şifahen uyarılmışlar, herhangi bir disiplin cezası falan söz konusu değil” dedi. Kürtçe öğretmenlerinin görevlendirilmesine ilişkin olarak ise Bakan Avcı, hangi okulda, kaç öğrencinin seçmeli dersi tercih edeceğini bilemediklerini, bu nedenle Kürtçe dahil seçmeli derslerin hiçbirinde kadro tahsisi yapamadıklarını söyledi.


18 bin öğrenci Kırmançi’yi seçti


Avcı, “Önümüzdeki yıldan itibaren Kürtçe de dahil olmak üzere, diğer seçmeli derslerde de talepleri göz önüne alarak, okul bazında değil, il genelinde farklı okullarda da bu seçmeli derslere girebilecek öğretmenler bulundurmaya çalışacağız” dedi. Avcı, 18 bin öğrencinin Kırmançi, bin 800 öğrencinin Zazaca ders almak istediğini vurgulayarak, “Ben o kadar az beklemiyordum” şeklinde konuştu.Kontenjan ve yedek listelerle ilgili düzenleme yapacaklarını da bildiren Avcı, “İnşallah önümüzdeki yıl, bu tercihler meselesini, tıpkı üniversitelere giriş meselesinde olduğu gibi bütün yedek listeleri, kontenjanlar dolana kadar işletilecek şekilde düzenleyeceğiz” diye konuştu.


 

ETİKETLER

kürtçezazacanabi avcımilli eğitim bakanlığıeğitimseçmeli dersöğretmenkontenjankadrotahsisyedek listegelecek yıl

İlgili Haberler

Bakan Avcı'dan Kürtçe öğretmen adaylarına 'maaş' sözü

Mardin Atuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Kadri Yıldırım, enstitünün ilk mezunları için Avcı'nın 'maaşlı ancak kadrosuz bir ara formül' önerdiğini söyledi

Bir yıldır atamaları yapılmayan 900 Kürtçe öğretmeni ne yapacak?

Mardin Artuklu Üniversitesi Kürdoloji Enstitüsü mezunu olan 500, diğer üniversitelerle toplam 900 Kürtçe öğretmeni bir yıldır atama bekliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24