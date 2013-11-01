18 bin öğrenci Kürtçe, 1800'ü Zazaca ders seçti; Bakan Avcı az buldu

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, yeni öğretim yılında 18 bin öğrencinin seçmeli ders olarak Kırmançi, bin 800 öğrencinin de Zazaca ders almak istediğini açıkladı. “Ben o kadar az beklemiyordum” diyen Avcı, Kürtçe öğretmenlerinin görevlendirilmesine ilişkin olarak da "Hangi okulda, kaç öğrencinin seçmeli dersi tercih edeceğini bilemediklerini, bu nedenle Kürtçe dahil seçmeli derslerin hiçbirinde kadro tahsisi yapamadıklarını" söyledi. Avcı, “İnşallah önümüzdeki yıl, bu tercihler meselesini, tıpkı üniversitelere giriş meselesinde olduğu gibi bütün yedek listeleri, kontenjanlar dolana kadar işletilecek şekilde düzenleyeceğiz” dedi.



'Kadro yetersizliğini çözeceğiz'

Star'da yer alan Neşe Sarıdoğan'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Nabi Avcı, Balıkesir’de etek giydiği için disipline verildiği iddia edilen öğrencilerin, forma kuralına uymadıkları için şifahen uyarıldıklarını açıkladı. Nabi Avcı, milletvekillerinin konuyla ilgili sorusu üzerine, okullarda kıyafet serbestliğiyle ilgili yönetmeliği hatırlatarak, “O okulda yüzde 76 oranında forma seçilmiş. Forma da pantolon ve bluzdan oluşuyormuş kız öğrenciler için. Bu öğrenciler etek giydikleri için değil, okulun genel forma kuralına uymadıkları için uyarılmışlar, şifahen uyarılmışlar, herhangi bir disiplin cezası falan söz konusu değil” dedi. Kürtçe öğretmenlerinin görevlendirilmesine ilişkin olarak ise Bakan Avcı, hangi okulda, kaç öğrencinin seçmeli dersi tercih edeceğini bilemediklerini, bu nedenle Kürtçe dahil seçmeli derslerin hiçbirinde kadro tahsisi yapamadıklarını söyledi.



18 bin öğrenci Kırmançi’yi seçti

Avcı, “Önümüzdeki yıldan itibaren Kürtçe de dahil olmak üzere, diğer seçmeli derslerde de talepleri göz önüne alarak, okul bazında değil, il genelinde farklı okullarda da bu seçmeli derslere girebilecek öğretmenler bulundurmaya çalışacağız” dedi. Avcı, 18 bin öğrencinin Kırmançi, bin 800 öğrencinin Zazaca ders almak istediğini vurgulayarak, “Ben o kadar az beklemiyordum” şeklinde konuştu.Kontenjan ve yedek listelerle ilgili düzenleme yapacaklarını da bildiren Avcı, “İnşallah önümüzdeki yıl, bu tercihler meselesini, tıpkı üniversitelere giriş meselesinde olduğu gibi bütün yedek listeleri, kontenjanlar dolana kadar işletilecek şekilde düzenleyeceğiz” diye konuştu.



