Seçim, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın aşiretini böldü

Çözüm süreci kapsamında İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşmeler yapan MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan akrabaları BDP’ye geçti. Seyitki ailesinden 2 bin kişinin BDP’ye geçmesi üzerine aşiret ikiye bölündü. Fidan’ın akrabalarının oyu yerel seçimlerde iki parti arasında bölünmüş oldu. Hakan Fidan’n kuzeni Abidin Can, BDP’ye geçmelerinin ardından “Hakan Fidan’ın köyü BDP’ye değil AK Parti’ye oy vermeli” diyen diğer aşiret üyelerinin kendilerine baskı yaptığını söyledi.

AKP'ye geç baskısı

Bahar Kılıçgedik Budancir'in Taraf'ta yer alan haberine göre, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın, Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan akrabaları, törenle BDP’ye katıldı. 10 bin kişilik aşiretten 2 bin kişinin BDP’ye geçtiğini söyleyen Abidin Can, “Aşiretin diğer üyelerinin ‘Hakan Bey’in köyü AK Parti’ye oy vermeli, başka partiye oy vermemeli’ diye baskı yaptığını söyledi. BDP’ye katılan Seyitki Aşireti adına Taraf’a konuşan Abidin Can, şunları söyledi: “Hakan Fidan’ın akrabası olduğumuz doğrudur. Hakan Bey, benim babamın öz dayısının oğlu oluyor. Hakan Bey’in babası Ankara’da evlenince o da Ankara’da doğdu. En son kendisini babasının vefatında gördüm. Taziyeye gittiğimde orada yüz yüze görüştük; tokalaştık ancak konuşamadık.”

Örgüte katılanlar oldu

Aşiret olarak bugüne kadar PKK örgütüyle bir çatışma yaşamadıklarını, ailelerinde koruculuk yapan kimse olmadığını söyleyen Can, “Aşiretimizden örgüte katılanlar oldu. Bildiğim kadarıyla 5 kişi örgüte katılmıştı. Biri doktordu ve cenazesi gelmişti” diyerek çözüm sürecini önemsediklerini söyledi.

Fidan’ın Abdullah Öcalan ile bu süreci yürütmesi ve akrabası olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyleyen Can, “Hakan Bey, Oslo görüşmeleri yapanlardan biri. Görüşme detaylarını, Başbakan’a aktaran insandır. Biz onun adına BDP’ye katılmadık” diye konuştu.

Destek açıklayamıyorlardı

BDP Ercis İlçe Başkanı Abidin İnci, Seyitki ailesinin bir bölümün kendilerine destek verdiğini ancak bu güne kadar açıklayamadıklarını belirterek ‘Çözüm süreci kapsamında Sayın Öcalan ile yapılan görüşmeler sonrasında aileler ve aşiretler ‘Kendi rengimizi göstermek zorundayız’ diyerek diyerek artık hangi partiye destek verdiklerini açıklamaya başladı. Daha önce kendilerini belli ettirmiyorlardı” diye konuştu.

‘Anadilim için dayak yedim'

Kürt olduğu, anadilini konuştuğu için sıkıntılar yaşadığını söyleyen Can, “Biz bu sorun çözülsün diyoruz. Halk kendini bir yerde görsün. Bu oy bizim için çok önemli. Kendimizi ispatlamamız için sandığa gitmemiz lazım. İstanbul’da yürüdüğümde, Kürtçe konuştuğum için tokat, küfür yediğimiz zamanlar oldu. Kürt olduğum için çok sıkıntılar çektim. En azından şimdi rahat Kürtçe konuşabiliyoruz. Kürt halkı için bu seçim bir fırsattır” dedi.