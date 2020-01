Scorpions İstanbul'daydı

Alman rock grubu Scorpions, "50. Yıl Festivali" kapsamında İstanbul'da Küçük Çiftlik Park'ta sahne aldı.

Dev Türk bayrağı önünde konser

Küçük Çiftlik Park'taki konserde Scorpions, sahneye yansıtılan dev Türk bayrağı önünde performans sergiledi. Grup, "Still Loving You", "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane", "Send Me an Angel", "No One Like You", "Always Somewhere" gibi sevilen parçalarını seslendirdi.

Şebnem Ferah’da sahne aldı

Scorpions'un vokalisti, birçok şarkısının yazarı ve bestecisi Klaus Meine, yeniden İstanbul'da sahne almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Konserde, Şebnem Ferah da "Sil Baştan", "Birileri Var", "Ya Hep Ya Hiç", "Mayın Tarlası", "Bu Aşk Fazla Sana" gibi eserleriyle dinleyicilerin karşısına çıktı. Rock tarihinin gelmiş geçmiş en büyük topluluklarından biri olarak değerlendirilen Scorpions, 1965'te gitarist Rudolf Schenker tarafından Almanya'nın Hanover şehrinde kuruldu. Grup, "tüm zamanların en çok satanları" listesinde bulunuyor.