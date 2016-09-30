Bundesliga'da zor günler geçiren ve puan cetvelinin son sırasında yer alan Schalke'nin yüzü Avrupa'da güldü. Mavi-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ndeki I grubu ikinci maçında ağırladığı Avusturya temsilcisi Salzburg'u 3-1 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

45 bin kişinin izlediği Veltins Arena'daki mücadelenin 15'inci dakikasında Schalke Leon Goretzka'nın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarının hemen başında Duje Caleta-Car'ın kendi kalesine attığı gol ev sahibi takımı rahatlattı. 58'inci dakikada savunmacı Naldo farkı üçe çıkaran golü kaydetti. Salzburglu Jonathan Soriano'nun golü puana yetmedi ve Schalke karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak I grubunda 6 puanla ikinci sırada yer aldı. Grubun diğer maçında Nice'i 5-2 yenen Rus ekibi Krasnodar 6 puan ve averajla lider. Puanı bulunmayan Salzburg ve Nice, üç ve dördüncü sırada. Schalke gruptaki üçüncü maçını 20 Ekim'de Krasnodar deplasmanında oynayacak.

Mainz yedekleriyle kazandı

C grubunda mücadele eden Alman temsilcisi Mainz, Azerbaycan ekibi Gabala'yı deplasmanda 3-2 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

8 bin 500 kişinin izlediği Bakcell-Arena'daki mücadelede Mainz Muto'nun golüyle (41.) öne geçmesine rağmen Azerbaycan temsilcisi, ikinci yarıda Kurbanov'un penaltı (57.) ve Zenyov'un golleriyle (62.) beş dakika içinde 2-1 üstünlüğe ulaştı. Mainz teknik direktörü Martin Schmidt'in bu goller sonrası yaptığı hamle meyvesini verdi. 67'nci dakikada oyuna Cordoba ve Levin Öztunalı dahil oldu. Cordoba ilk topla buluştuğu pozisyonda skoru 2-2'ye getirirken (68.) bu golden 10 dakika sonra Levin Öztunalı maçın 3-2'lik skorunu belirledi.

Mainz kulübü başkanı Harald Strutz karşılaşma sonrası "Ne diyebilirim, mutluyum. Yediğimiz şanssız bir golün ardından takım harika bir geri dönüş yaptı. İlk galibiyet moralimizi yerine getirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Konyaspor ve Osmanlıspor mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinden Konyaspor ve Osmanlıspor geceyi mağlubiyetlerle kapattı.

H grubunda mücadele veren Konyaspor Gent'e konuk olduğu maçı 2-0 kaybetti. Belçika temsilcisinin gollerini Kenneth Saief (17.) ve Renato Neto (33.) attı. Grubun diğer maçında Braga'yı 2-0 yenen Shakhtar Donetsk 6 puanla liderliğini sürdürdü. 4 puanlı Gent ikinci, 1 puanla Braga üçüncü. Henüz puanı olmayan Konyaspor son sırada.

L grubunda yer alan Osmanlıspor ise Zürih deplasmanında rakibine 2-1 mağlup oldu. Marco Schönbächer (45+1) ve Dzengis Cavusevic'in golleriyle (79.) sonuca giden İsviçre temsilcisi, bir penaltı atışından da yararlanamadı. Osmanlıspor'un tek golünü Adam Maher kaydetti (73.). Grubun diğer maçında Steaua Bükreş ile Villarreal 1-1 berabere kaldı. Bu grupta Villarreal 4 puanla lider. İkinci Osmanlıspor ve üçüncü Zürih'in 3'er puanı var. Son sıradaki Steaua Bükreş 1 puanda.

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında tamamlanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

B grubu: Astana 0 – Young Boys 0

G grubu: Ajax 1 – Standard Liege 0, Celta Vigo 2 – Panathinaikos 0

H grubu: Gent 2 – Konyaspor 0, Shakhtar Donetsk 2– Braga 0

I grubu: Krasnodar 5– Nice 2, Schalke 3 – Salzburg 1

J grubu: Fiorentina 5 – Karabağ 1, Slovan Liberec 1 – PAOK 2

K grubu: Hapoel Beer Sheva 0 – Southampton 0, Sparta Prag 3 – Inter 1

L grubu: Zürih 2 – Osmanlıspor 1, Steaua Bükreş 1 – Villarreal 1

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ/BK