Schalke tur kapısından döndü



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, Schalke ile girdiği gol düellosunu kaybetse de çeyrek finale yükselen taraf oldu. İspanyol ekibi Almanya'da 2-0 kazandığı maçın rövanşında Schalke'ye 4-3 yenilmesine rağmen gol averajıyla adını son sekiz takım arasına yazdırdı.

4 bini Schalke taraftarı olmak üzere 60 bin kişinin izlediği Bernabeu stadındaki maçta güçlü rakibine teslim olmayan Schalke mücadeleci futbolunun karşılığını 4 golle aldı. Ancak sonuç Alman ekibinin turu geçmesine yetmedi.

Schalke'nin gollerini Christian Fuchs, Klaas-Jan Huntelaar (40./84.) ve genç Leroy Sane (57.) kaydetti. Cristiano Ronaldo attığı 2 golle (25./45.) takımını oyunda tutarken Benzema İspanyol ekibinde skora katkı sağlayan bir başka isim oldu (52.).

Schalke teknik direktörü Roberto di Matteo skora rağmen elenmelerinin üzüntüsünü yaşarken futbolcularının gösterdiği performanstan memnundu. Di Matteo; “Süper bir futbol oynadık. Buna karşın karışık duygular içindeyiz. Dört gol attık, çok iyi bir performans sergiledik ancak elendik” dedi.

Maça 29'uncu dakikada Choupo-Moting'in yerine dahil olan 19 yaşındaki Leroy Sane ise 1 gol, 1 asist ve sergilediği başarılı futbolla ilk Şampiyonlar Ligi sınavından başarıyla ayrıldı. Genç futbolcu maç sonrası duygularını; çok iyi bir futbol sergiledik, korkmadık ve birçok gol şansı ürettik. Ancak başaramamış olmamızın hayal kırkılığını yaşıyoruz” diye konuştu.

Porto altı yıl sonra

Gecenin diğer mücadelesinde Portekiz temsilcisi Porto, 1-1'in rövanşında İsviçre ekibi Basel'i 4-0 yenerek altı yıl aradan sonra çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşadı. Porto bu sezon Devler Ligi'ndeki yenilmezliğini de sürdürdü.

Bayern Donetsk karşısında

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş karşılaşmalarına bu akşam yapılacak 2 mücadeleyle devam edilecek. Bayern Münih, 0-0'ın rövanşında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i sahasında konuk edecek. Maçı İskoç hakem William Collum yönetecek. Bayern Münih'te kart cezalı Xabi Alonso forma giyemeyecek. Bavyera ekibi turu geçebilmek için rakibi karşısında mutlak kazanmak zorunda. Bayern daha önce Avrupa Kupaları'nda 0-0 biten ilk maçlar sonrası beş kez tur atlarken sadece 1 kez elenmişti.

Gecenin diğer mücadelesinde İngiliz temsilcisi Chelsea, Fransa ekibi Paris St.Germain'i Stamford Bridge'de konuk edecek. Paris'teki ilk maç 1-1 sona ermişti. Maçı Hollandalı Björn Kuipers yönetecek. Her iki karşılaşmada TSİ 21:45'te başlayacak.