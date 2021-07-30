Scarlett Johansson, Disney'e dava açtı

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Marvel Sinematik Evreni'nde Black Widow karakterini canlandıran Scarlett Johansson, başrolünü oynadığı filmin, 'streaming' servisinde yayınlanmasının ardından Disney'e dava açtı.

Johansson, stüdyonun Black Widow karakterini merkezine alan ilk filmin sinemaların yanı sıra Disney+'da da yayınlanmasının kontratını ihlal ettiğini ifade etti.

Mahkeme belgelerine göre oyuncunun avukatları, Johansson'ın Marvel'la yaptığı pazarlıktan tam kar elde edememesi için Marvel'in "bilinçli olarak" bu adımı attığını iddia etti.

Johansson, kontratına göre filmden alacağı paranın Black Widow'un sinema salonlarından elde edeceği gelire göre belirleneceğini belirtti. Black Widow, ilk haftasında birçok izleyici çekse de ikinci haftada yüzde 67'lik bir düşüş yaşadı. Johansson ve avukatları, bu durumu filmin Disney+'da yayınlanmasına bağladı.