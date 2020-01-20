Savcılık, “cinayet” şüphesi var dedi, Öğretmen Tuğba Açıkgöz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı

Çankırı’da yaşayan 30 yaşındaki Öğretmen Tuğba Açıkgöz’ün ölümü ile ilgili savcılık, “cinayet” şüphesi ile soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Açıkgöz’ün yakın bir arkadaşı “Tuğba bana, erkek arkadaşı M. M.’nin kendisine ‘sen ölmeyi hak ediyorsun; yalnız öleceksin’ dediğini söyledi” dedi. Eşarpla kendini astığı belirtilen Açıkgöz’ün vücudunda morluklar, parmaklarında ise kırıklar olduğu ortaya çıktı.

Çiftçilik yapan ailesi Çankırı’nın Orta ilçesinde yaşayan kendisi ise öğretmenlik yaptığı şehir merkezinde yaşayan Açıkgöz, geçen salı sabahı evinde ölü bulundu. Boynuna bağladığı eşarpla kendisini astığı belirtilen Açıkgöz, doğduğu ilçede toprağa verildikten sonra savcılık harekete geçti. Olaya ilişkin “cinayet” şüphesini aile ile paylaşan savcılık, soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin bilgisine başvurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tuğba Açıkgöz’ün ablası M. Açıkgöz ifadesinde “Kardeşim intihar edecek biri değildi. Edindiğimiz bilgilere göre, erkek arkadaşı M. M. psikolojik sorunları olan biriymiş. Bu kişi daha önce de eski karısına şiddet uygulamış. Kardeşimi de darp etmiş tehdit etmiş. Kardeşimin vücudunda morluklar olması, parmaklarında kırıkların olması bu durumu doğruluyor. Komşuları, o gece Tuğba’nın dairesinde bağırma seslerinin geldiğini söyledi. Ben bu olayın intihar olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Bir diğer kardeşi T. Açıkgöz ise “Kardeşim, ölü bulunduğu gün yani Salı günü annemin yanına gitme planı yapmış. Yine, cuma günü de arkadaşları ile buluşma planı yapmış. İntihar edecek olan insan sosyal davranmaz, içine kapanır. M. M. isimli şahsın kaçma şüphesi var, tutuklanmasını istiyoruz” dedi.