Savcı: Zaman gazetesi darbenin mesajını 2013'te verdi

4 Mart 2016'da kayyım atanan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan, bir dönem Fethullah Gülen cemaatinin medyadaki kurumsal yüzü olarak bilinen Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen 'FETÖ' soruşturması sonunda hazırlanan iddianamedeki 'darbe mesajı' detayı dikkat çekti. İddianamede 15 Temmuz darbe girişiminin 2013 yılı kasım ayında ‘Kardeşlik Zamanı’ başlıklı bir reklam afişiyle tabana mesaj verildiği iddia edildi. İddianamede söz konusu afişte bir vatandaş ile bir polisin Zaman gazetesini birlikte tuttuğu, polisin tuttuğu kısımda, ‘Ne Gerek Var Kavgaya’ yazısının yer aldığı vatandaşın tuttuğu kısımda ise, ‘Bir İhtimal Daha Var’ yazdığı, bu ifade ile darbe ihtimalinin tabana iletildiği iddiasına yer verildi.

Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Metin Sekizkardeş, Ahmet Turan Alkan, Alaattin Güner, Cuma Kaya, Faruk Akkan, Hakan Taşdelen, Hüseyin Belli, Hüseyin Turan, İbrahim Karayeğen, İsmail Küçük, Mehmet Özdemir, Murat Avcıoğlu, Mustafa Ünal, Onur Kutlu, Sedat Yetişkin, Şeref Yılmaz, Yüksel Durgut ve Zafer Özsoy tutuklu, Ahmet İrem, Ali Hüseyinçelebi, Süleyman Sargın, Osman Nuri Arslan, Osman Nuri Öztürk, Lalezer Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz ise tutuksuz olarak yer aldı.

Savcı hangi cezayı istedi?

İddianamede, şüpheliler hakkında "anayasal düzeni, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

'FETÖ' yapılanmasının tarihsel gelişimi, amacı ve hedeflerinin anlatıldığı iddianamede, örgütün medyayı ne zaman ve ne şekilde kullandığına ilişkin iddialar da yer aldı. 'FETÖ'nün strateji gereği 2013 yılına kadar devlete ve hükümete karşı gizli ve derinden bir mücadele yürüttüğü, 2013 sonrasında ise açıktan saldırıya geçtiği' öne sürüldü. Yapılanmanın, basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak devlet sırlarını ifşa ettiği, algı oluşturarak meşru hükümetleri çalışamaz hale getirmeyi hedeflediği iddia edildi.

Kapatılan Zaman'ın tutuklu yönetici ve yazarları hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

"Darbe mesajı verildi"

İddianamede 'FETÖ'nün ilk darbe mesajını Zaman gazetesinin 2013 yılı kasım ayında ‘Kardeşlik Zamanı’ başlıklı sloganıyla bir reklam afişi hazırlatarak tabanına verdiği iddia edildi. Söz konusu afişte bir vatandaş ile bir polisin Zaman gazetesini birlikte tuttuğu, polisin tuttuğu kısımda, ‘Ne Gerek Var Kavgaya’ yazısının yer aldığı vatandaşın tuttuğu kısımda ise, ‘Bir İhtimal Daha Var’ yazdığı, bu ifade ile darbe ihtimalinin tabana iletildiği iddiasına yer verildi.