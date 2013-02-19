Savcı: Oscar Pistorius kız arkadaşını banyoda vurdu

Güney Afrikalı savcılar, ikinci kez hakim karşısına çıkan ampute atlet Oscar Pistorius’un, kız arkadaşına ‘evinin banyosunda üç kez ateş ettiğini' söyledi.

Pretoria'da ünlü atletin kefaletle serbest bırakılıp bırakılmamasının değerlendirildiği duruşmada cinayetle ilgili detaylar da gün yüzüne çıkıyor.

Savcılar, ampute atlet Pistorius’un ‘ayağa kalkıp protez bacaklarını taktığını, yedi metre yürüyüp silahıyla banyoya doğru ateş ettiğini’ söyledi.

Savcı Gerrie Nel, Pistorius’un dört el ateş ettiğini üçünün kız arkadaşı Reeve Steenkamp’a isabet ettiğini belirtti.

Nel, ampute atletin daha sonra ‘banyo kapısını kırıp, kurbanı evin alt katına taşıdığını’ ifade etti.

Mahkemede savcıların, ‘kız arkadaşını vurduğunu’ söylemesinin ardından Pistorius göz yaşlarını tutamadı.

Mavi takımı ve kravatıyla Pretoria’daki duruşma salonuna giren Pistorius, hakkında yapılan kasten adam öldürme suçlamasını tıklayın reddediyor.

Savunma avukatı Barry Roux, mahkemeye müvekkilinin o sırada banyo kapısının arkasında kim olduğunu bilmediğini söyledi.

Roux, savcılığın kasten adam öldürme suçlamasını destekleyen herhangi bir kanıt sunmadığını ve 'olayın cinayet olmadığını’ ifade ediyor.

Hakim, ifadeleri dinledikten sonra Pistorius'un kasten adam öldürmekten yargılanması gerektiği kanaatine vardı.

Hakim suçlamada daha sonra indirime gitme hakkını saklı tuttu.

Avukatları, Pistorius'un bu ağır suçlamaya rağmen, tutuksuz yargılanması için başvuru yapacak.

Pistorius’un kız arkadaşı manken Reeva Steenkamp, geçen hafta Perşembe günü ünlü atletin evinde vurularak öldürülmüştü.

Polis olay yerinde silah ele geçirmişti.

Cinayetin ardından medya Pistorius'un Steenkamp'ı eve zorla giren biri sanmış olabileceğini öne sürdü ancak polis bu ihtimali reddetti. Pistorius, Pretoria polis karakolunda bir hücrede tutuluyor. Suçlu bulunduğu takdirde ömür boyu hapis cezasına mahkum edilebilir.

Steenkamp’ın cesedi de bugün Port Elizabeth’te düzenlenecek bir törenle yakılacak. Pistorius’un geçen hafta Salı günü görülen ilk duruşmasında savcı, ampute atletin ‘silahsız masum bir kadını vurduğunu’ söyleyip kasten adam öldürmekle suçlamıştı.

Paralimpik Oyunları’nda sayısız başarıya imza atan Pistorius geçen yıl Londra’da düzenlenen Olimpiyat Oyunlarında da engelsiz atletlerle yarışan ilk engelli atlet olarak tarihe geçmişti.