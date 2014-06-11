'Savaşlarda cinsel şiddete son!' çağrısı



“Savaşlardaki tecavüzlerin seks ile bir ilgisi yok, failler için önemli olan tek şey iktidar.” Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, zirvenin açılış konuşmasında bu sözlerle çatışma bölgelerindeki cinsel suçlara karşı daha etkin bir mücadele yürütülmesini istedi. Jolie, tecavüze uğrayan kadınların çoğunun destek bulmak yerine, genellikle toplumdan dışlandığına, faillerin ise cezasız kaldığına dikkat çekti.

Ev sahibi İngiltere'nin Dışişleri Bakanı William Hague da savaşlarda cinsel şiddetin bir araç olarak kullanılmasına dünyanın seyirci kalmaması gerektiğinin altını çizdi. Bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Hague, “Kurbanlara yönelik yaklaşımımızı değiştirmeli ve onları maruz kaldıkları cinsel suçlar hakkında konuşmak için cesaretlendirmeliyiz” dedi.

'Yarım ağızla verilen sözler'

Zirvenin katılımcılarından Alman kadın örgütü Medica Mondiale'nin kurucusu Monika Hauser Hague'un bu girişimi başlatmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hauser, “Öncelikle Avrupalı bir politikacının böyle bir girişimi başlatmış olmasının çok önemli olduğunu görmemiz gerek. Yıllardır savaş bölgelerinde büyük bir cinsel şiddet sorunu olduğunu biliyoruz ve Birleşmiş Milletler'den veya uluslararası toplumdan sadece yarım ağızla söylenmiş sözler duyuyoruz" şeklinde konuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Willian Hague'nin iki yıl önce başlattığı girişimle hayata geçirilen zirvede, savaş ve çatışma bölgelerinde cinsel suçları engellemek amacıyla somut önlemler üzerinde uzlaşılması hedefleniyor. Daha sonra bu önlemlerin, uluslararası bir protokole dönüştürülmesi planlanıyor. Medica Mondiale'nin kurucusu Monika Hauser şu değerlendirmeyi yapıyor: “Bu zirvede hükümetlerin uygulamakla yükümlü kılınacağı yönetmeliklerin, protokollerin kabul edilmesi çok önemli. Böylelikle askeri personel olsun veya hastanede, yargıda, poliste çalışanlar olsun, tüm kamu personeli bu temel prensipleri tanıyacak ve bu durumdaki kadınların acilen, travmaya karşı hassas bir tutumla desteklenmesi gerektiğini bilecek.”

Yüz binlerce kadın cinsel saldırı mağduru

20'inci ve 21'inci yüzyılda meydana gelen savaş ve çatışmalarda, yüz binlerce kadının askerlerin tecavüzüne uğradığı veya cinsel istismara maruz kaldığı sanılıyor. Sadece Bosna Savaşı'nda 50 bin kadının cinsel saldırı mağduru olduğu tahmin ediliyor. Suriye, Kongo gibi iç savaşın sürdüğü bölgelerde de tecavüzün karşı tarafı ahlaki bakımdan çökertmek için bir araç olarak kullanıldığına dikkat çekiliyor.

Londra'da düzenlenen küresel zirve 13 Haziran'a dek sürecek. Zirveye 100 devlet temsilcisinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarndan da olmak üzere toplam bin kişi katılıyor.