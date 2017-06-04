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Kültür-Sanat

Savaşçı dizisi seti yine karıştı

Berk Oktay'ın, set çalışanlarına hakaret ettiği, çalışanların da ünlü oyuncu ile çalışmama kararı aldığı iddia edildi

04 Haziran 2017 17:55

Fox TV'nin dizisi Savaşçı'nın setinde dizide Yüzbaşı Kaan Bozok rolünü canlandıran Berk Oktay'ın, set çalışanlarına hakaret ettiği, çalışanların da ünlü oyuncu ile çalışmama kararı aldığı iddia edildi.

Dizi ekibi, Oktay ile çalışmak istemediklerini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Bizler Limon Yapım’ın Fox TV’de yayınlanan Savaşçı dizisinin teknik ekibi olarak, bu sabaha karşı sahne çekimi sırasında başrol oyuncusu Berk Oktay’ın tüm ekibe ağır hakaretler ve küfür ederek seti terk etmesinden dolayı Berk Oktay ile çalışmayı reddederek kendisini boykot ediyoruz. Bu kararımızı tüm kamuoyuna duyururuz.”

Geçtiğimiz günlerde de dizinin yardımcı yönetmenleri dizide “haksız işten çıkarılma, ödeme sorunları, çalışma saatlerinin uzunluğu” gibi problemler nedeniyle boykot kararı aldığını duyurmuştu.

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Savaşçıset karıştıBerk OktayKaan Bozok

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