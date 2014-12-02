'Savaş ve barış ortamında ruh sağlığı' tartışılacak

Çatışmalar, kayıplar, ölümler ve göçler gibi insanları ruhsal açıdan olumsuz etkileyen olayların tartışılacağı Ruhsal Travma Toplantıları’nın sekizincisi, 5-7 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Toplantıya konu olan savaş ve çatışma gibi toplumu yıpratan konuların ortak özelliği, hepsinin insan elinden kasıtlı olarak ortaya çıkarak uzun bir zaman dilimine yayılması.

Toplantının önemli tarafının, Türkiye gibi toplumsal travmaların çok yaşandığı bir coğrafyada ve iç ve dış göç hareketlerinin gittikçe önemli olduğu, bazı şehirlerde toplumsal dokunun değiştiği bir dönemde gerçekleştirilmesi olduğu belirtiliyor.

Ruhsal Travma Toplantıları, ruh sağlığı ve insan hakları çalışanlarının diğer bilim dalları ve uzmanlık alanları ile birlikte bu alandaki bilgi ve deneyimlerini artırmaları açısından önem taşıyor.

Bu çerçevede bu yılki kongrede; savaş, şiddet ve şiddetin sonuçları ile nedenlerinin çeşitli yönlerinin incelenip tartışılması hedefleniyor.

Ortaköy Princess Hotel’de gerçekleşecek toplantılar hakkında bilgi almak ve kayıt için tıklayın.

PROGRAM:

05 Aralık 2014 Cuma

08:30 – 09.30 Kayıt işlemleri

09:30 - 11:00 Salon 1

Panel 1

Toplumsal Travma ile Temasta Terapist Olmak

Pınar Önen

İnsan eliyle oluşturulan travmalarda “mağduriyet”

İlker Özyıldırım Toplumsal travma bağlamında odanın "gerçeklik" sorunsalı

Gülsüme Oğuz

Odadaki etnik kimliklerin etkileşimi

Berrak Karahoda Kuşaktan kuşağa iletilen travmalar ve psikoterapideki rolü

09:30 - 11:00 Salon 2

Panel 2

Ruh Sağlığı Penceresinden Savaş ve Çatışma Ortamında Medya ve Şiddet Söylemi

Yasemin İnceoğlu

İletişimci gözüyle

Mete Çubukçu

Gazeteci gözüyle

Burhanettin Kaya

Psikiyatr gözüyle

09:30 - 11:00 Oda 1

Çalışma grubu 1

Toplum ruh sağlığı ve ruhsal travma çalışmalarında görsel sanatların kullanımı

Bülent Coşkun, Tamer Aker

11.30 – 13.00 Salon 1

Panel 3

Travmayla bağlantılı bozukluklarda psikoterapiler

Moderatör: Ulrich Schnyder

Thomas Elbert

Öyküsel yüzleştirme terapisi (NET)

Mariel Meewisse

Travma sonrası stres bozukluğunda kısa süreli eklektik psikoterapi (BEPP)

Jennifer Wild

TSSB' de bilişsel terapi

13:00- 14:00 Öğle Yemeği

14:00- 15:30 Salon 1

Panel 4

Travma: Avrupa’dan Bakışlar Moderatör: Vedat Şar, Francisco Orengo

Avrupa psiko-travmatolojisi açısından savaş ve mülteciler

Ulrich Schnyder

Çocuk cinsel istismarının sağlıkla ilgili sonuçları

Vittoria Ardino

Çocuğa kötü muamele ve ihmalin toplumsal bedelini azaltmada uzun vadeli stratejiler

Roderick Orner

Erişilmesi güç travma mağdurlarına ulaşmak

14:00- 15:30 Oda 1

Çalışma grubu 2

Thomas Elbert

Travma ve öyküsel terapi

14:00- 15:30 Oda 2

Çalışma grubu 3

Mariel Meewise

Travma sonrası eklektik terapi

16:00 – 17:30 Salon 1

Panel 5

Suriyeli mülteci olmanın travması

Moderatör: Deniz Mardin, Ferdinand Garoff, Sinem Boytok, Muharrem Aydın

16:00 – 17:30 Salon 2

Panel 6

Çocuk ve Travma

Veysi Çeri, Serhat Nasıroğlu, Fırat Hamidi

16:00 – 17:30 Oda 1

Çalışma grubu 4

Işık Karakaya

Çocukluk çağında travmatik yas ve tedavisi

16:00 – 17:30 Oda 2

Çalışma grubu 5

Emre Konuk

Travma Perspektifinden Ruh ve Beden Sağlığı ve bir EMDR Uygulaması

17:45-18:00 Açılış konuşmaları

Metin Bakkalcı, Tamer Aker

18:00-19:00 Salon 1

Moderatör: Şahika Yüksel

Konferans 1

Murathan Mungan





06 Aralık 2014 Cumartesi

09:00- 10:30 Salon 1

Panel 7

Şiddetten şefkate insan eli; insanın yıkıcılığına evrimsel bakış

Ejder Akgün Yıldırım

Sıradan insanın yokediciliği; toplumsal olayların grup dinamiklerini anlamak

İlker Küçükparlak

Evrimden bir ahlak felsefesi türetmenin olanaksızlığı: Oksitosin ikilemi

Taner Yılmaz

İnsan doğası, medeniyet ve şiddet

09:00- 10:30 Oda 1

Çalışma grubu 6

Jennifer Wild

Travma ve ilişkili hastalıklarda bilişsel terapi

09:00- 10:30 Oda 2

Çalışma grubu 7

Önder Özkalıpcı, Thomas Wenzel, Ümit Biçer

Açlık grevleri uygulamalarda ne var?

11:00- 12:30 Salon 1

Panel 8

Çocukluktan erişkinliğe travmanın etkileri

Feryal Çam Çelikel

Olumsuz çocukluk deneyimlerinin nörobiyolojik etkileri

Önder Kavakçı

Olumsuz çocukluk deneyimlerinin genel sağlığa ve immün sisteme etkileri

Ömer Böke

Olumsuz çocukluk deneyimlerinin ve psikotik yaşantılar üzerine etkileri

11:00- 12:30 Salon 2

Panel 9

Travmayı öncelemeyen barış olabilir mi?

Moderatör: Nejdet İpekyüz, Murat Yalçın, Mithat Sancar, A. Betül Çelik

11:00- 12:30 Oda 1

Çalışma grubu 8

Travmatik olaylara psikososyal müdahale: Türkiye'nin deneyimlerine ilişkin bir değerlendirme

Nuray Karancı, Banu Yılmaz

11:00- 12:30 Oda 2

Çalışma grubu 7 devamı

Önder Özkalıpcı, Thomas Wenzel, Ümit Biçer

Açlık grevleri uygulamalarda ne var?

12:30- 13:00 Öğle Yemeği

13:00 – 14:00 Salon 1

Oturum 1

Yönetici: Tamer Aker

Poster bildiri tartışmaları

Bir Kasaba Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda Primer Tanılara Göre Çocukluk Çağı Travması Sıklığının Karşılaştırılması

Deniz Yılmaz - İlker Özyıldırım

Bir Kasaba Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Birincil Tanısı Majör Depresif Bozukluk Ya Da Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda Çocukluk Çağı Travmatik Deneyimlerinin Sıklığı

Deniz Yılmaz - İlker Özyıldırım

İş Yaşamında Kadın Ayrımcılığı ve Psikolojik Şiddet

Emine Ay

Mağdurlarin bireysel başvuru hakki: Üniversite hastanesi

Adli tip kliniği deneyimi

Gözde Yeşiltepe

Kadına Yönelik Evlilik İçi Cinsel Şiddet ve Adli Raporlandırma Sürecinin Değerlendirilmesi

Erenç Y. Dokudan

14:00- 15:30 Salon 1

Panel 10

Afetlerde psikososyal hizmetler birliği (APHB) soma dayanışma ağı paneli

Moderatör: Sedat Işıklı, Zeynep Şeker

SomaDa: Yaşanılan güçlükler ve çıkan dersler

Çiğdem Yumbul

SomaDa; iyi örnekler

Meriç Ramazan

Soma’da psikososyal müdahale ilkeleri

Feyza Çelik

Soma Maden faciası; Bir afetin otopsisi

14:00- 15:30 Salon 2

Panel 11

Haziran isyanı ve polis şiddeti

Moderatör: Ümit Ünüvar

Tanıl Bora

Gezi, Polis ve Linç

Evren Balta

Polis şiddetinin dünyadaki yeni hali

Özge Yenier Duman

Direnişte; edilgen mağdurdan politik özneye

14:00- 15:30 Oda 1

Çalışma grubu 9

TSSB’de akılcı ilaç kullanımı

Oğuz Karamustafalıoğlu

14:00- 15:30 Oda 2

Çalışma grubu 10

Türkiye’de cinsel suçtan hükümlü çocuk olmak

Yüksel Baykara Acar

16:00- 17:30 Salon 1

Panel 12

İnsan hakları ihlallerinin olağan dışı durumlarda değerlendirilmesi

İşkencenin adli –psikolojik değerlendirilmesi Filipin, Irak, Filistin

Ufuk Sezgin, Şebnem Korur Fincancı, Raija-Leena Punamäki, Samir R. Qouta

16:00- 17:30 Salon 2

Panel 13

Silahlı çatışma ortamlarında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet

Moderatörler: Şahika Yüksel - Senem Doğanoğlu

Özlem Kaya

Çatışma dönemlerinin ‘ikincil mağdurları’? - Eşi zorla kaybedilen kadınlar

Handan Coşkun

Kadın ve çocuklarda savaşın günlük hayata etkileri ve bitmemiş yas

Choman Hardi

Kürt Devrimi ve Erkeklik: 1976-1991

Jurčević Kozina S, Borovac JA, Vlastelica M, Lončar M (Hırvatistan)

Şiddetin görünmeyen Yüzü: Hırvatistan ile Bosna Hersek savaşında alıkonulan on dört tecavüze maruz kalan kadının tecavüz faillerini hatırlamada epizodik belleğin rolü

16:00- 17:30 Oda 1

Çalışma grubu 11

Burhanettin Kaya

EMDR: Terapi mi? Teknik mi?

16:00- 17:30 Oda 2

Çalışma grubu 12

Soma’da APHB çalışmalarının değerlendirilmesi

Özgür Erdur Baker, Murat Altuğgil

17:45- 18:45 Salon 1

İkili konferans 2

Bedirhan Üstün

Sınıflama sistemleri ve Travma ile ilişkili hastalıklar

Roderick Orner

Travma sonrası stres ve obsesif-kompulsif bozukluklar tekrarlanmasındaki terapötik kullanım için yeni bir yaklaşım



07 Aralık 14 Pazar

09:00- 10:30 Salon 1

Panel 14

Zorla kaybetme eyleminin Travmatik etkisi

Moderatör: Çoşkun Üsterci, Nilgün Toker, Cem Kaptanoğlu, Ziliha Uluboy

09:00- 10:30 Salon 2

Panel 15

Yeryüzü felaketlerinden distopya filmlerine: İnsanda insandışılaşma

Bülent Somay

Kardelen

Altan Essizoğlu

Psikanalitik yönüyle savaş ve barış

Hakan Karaş

İçimizdeki insandışı ve distopya arzusu



09:00- 10:30 Oda 1

Çalışma grubu 13

Ebru Toksoy

Bibliodrama; ayrımcılık çerçevesinde uygulama örneği

09:00- 10:30 Oda 2

Çalışma grubu 14

Kadın mültecilerle çalışmak

Ayşe Devrim Başterzi; Sinem Koytak



11:00 – 12:30 Salon 1

Panel 16

Dünden bugüne, bugünden geleceğe TSSB ve tedavisi

Mehmet Z. Sungur

TSSB ; dünden geleceğe bütüncül bakış

Tamer Aker

Tarihte TSSB ve benzerleri

Uğur Çakır

TSSB tedavisinin gelişimi ve geleceği

11:00 – 12:30 Salon 2

Serbest Bildiri, Tartışma

Üç Bağlam Üç Ayrı Dünya ve Ruhsal Aygıt

Zübeyit Gün

Düşük Yoğunluklu Savaş Ortamında Psikiyatri: Hakkari Deneyimi

Sertaç Ak

Erenköy Mücahitlerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu Varlığı ve Şiddeti

Anjelika Hüseyinzade Şimşek

11:00 – 12:30 Oda 1

Çalışma grubu 13 devamı

Bibliodrama; ayrımcılık çerçevesinde uygulama örneği

Ebru Toksoy

11:00 – 12:30 Oda 2

Çalışma grubu 15

Çocuklarda sanat terapisinin kullanımı

Birgit Koch, Şahika Şişmanlar

12:45 – 13:30 Kapanış ve tartışma

Şahika Yüksel, Metin Bakkalcı, Tamer Aker