'Savaş ve barış ortamında ruh sağlığı' tartışılacak

02 Aralık 2014 18:24
Çatışmalar, kayıplar, ölümler ve göçler gibi insanları ruhsal açıdan olumsuz etkileyen olayların tartışılacağı Ruhsal Travma Toplantıları’nın sekizincisi, 5-7 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Toplantıya konu olan savaş ve çatışma gibi toplumu yıpratan konuların ortak özelliği, hepsinin insan elinden kasıtlı olarak ortaya çıkarak uzun bir zaman dilimine yayılması.
Toplantının önemli tarafının, Türkiye gibi toplumsal travmaların çok yaşandığı bir coğrafyada ve iç ve dış göç hareketlerinin gittikçe önemli olduğu, bazı şehirlerde toplumsal dokunun değiştiği bir dönemde gerçekleştirilmesi olduğu belirtiliyor.
Ruhsal Travma Toplantıları, ruh sağlığı ve insan hakları çalışanlarının diğer bilim dalları ve uzmanlık alanları ile birlikte bu alandaki bilgi ve deneyimlerini artırmaları açısından önem taşıyor.
Bu çerçevede bu yılki kongrede; savaş, şiddet ve şiddetin sonuçları ile nedenlerinin çeşitli yönlerinin incelenip tartışılması hedefleniyor.
Ortaköy Princess Hotel’de gerçekleşecek toplantılar hakkında bilgi almak ve kayıt için tıklayın.
PROGRAM:
05 Aralık 2014 Cuma
08:30 – 09.30 Kayıt işlemleri
09:30 - 11:00 Salon 1
Panel 1
Toplumsal Travma ile Temasta Terapist Olmak
Pınar Önen
İnsan eliyle oluşturulan travmalarda “mağduriyet”
İlker Özyıldırım Toplumsal travma bağlamında odanın "gerçeklik" sorunsalı
Gülsüme Oğuz
Odadaki etnik kimliklerin etkileşimi
Berrak Karahoda Kuşaktan kuşağa iletilen travmalar ve psikoterapideki rolü
09:30 - 11:00 Salon 2
Panel 2
Ruh Sağlığı Penceresinden Savaş ve Çatışma Ortamında Medya ve Şiddet Söylemi
Yasemin İnceoğlu
İletişimci gözüyle
Mete Çubukçu
Gazeteci gözüyle
Burhanettin Kaya
Psikiyatr gözüyle
09:30 - 11:00 Oda 1
Çalışma grubu 1
Toplum ruh sağlığı ve ruhsal travma çalışmalarında görsel sanatların kullanımı
Bülent Coşkun, Tamer Aker
11.30 – 13.00 Salon 1
Panel 3
Travmayla bağlantılı bozukluklarda psikoterapiler
Moderatör: Ulrich Schnyder
Thomas Elbert
Öyküsel yüzleştirme terapisi (NET)
Mariel Meewisse
Travma sonrası stres bozukluğunda kısa süreli eklektik psikoterapi (BEPP)
Jennifer Wild
TSSB' de bilişsel terapi
13:00- 14:00 Öğle Yemeği
14:00- 15:30 Salon 1
Panel 4
Travma: Avrupa’dan Bakışlar Moderatör: Vedat Şar, Francisco Orengo
Avrupa psiko-travmatolojisi açısından savaş ve mülteciler
Ulrich Schnyder
Çocuk cinsel istismarının sağlıkla ilgili sonuçları
Vittoria Ardino
Çocuğa kötü muamele ve ihmalin toplumsal bedelini azaltmada uzun vadeli stratejiler
Roderick Orner
Erişilmesi güç travma mağdurlarına ulaşmak
14:00- 15:30 Oda 1
Çalışma grubu 2
Thomas Elbert
Travma ve öyküsel terapi
14:00- 15:30 Oda 2
Çalışma grubu 3
Mariel Meewise
Travma sonrası eklektik terapi
16:00 – 17:30 Salon 1
Panel 5
Suriyeli mülteci olmanın travması
Moderatör: Deniz Mardin, Ferdinand Garoff, Sinem Boytok, Muharrem Aydın
16:00 – 17:30 Salon 2
Panel 6
Çocuk ve Travma
Veysi Çeri, Serhat Nasıroğlu, Fırat Hamidi
16:00 – 17:30 Oda 1
Çalışma grubu 4
Işık Karakaya
Çocukluk çağında travmatik yas ve tedavisi
16:00 – 17:30 Oda 2
Çalışma grubu 5
Emre Konuk
Travma Perspektifinden Ruh ve Beden Sağlığı ve bir EMDR Uygulaması
17:45-18:00 Açılış konuşmaları
Metin Bakkalcı, Tamer Aker
18:00-19:00 Salon 1
Moderatör: Şahika Yüksel
Konferans 1
Murathan Mungan
06 Aralık 2014 Cumartesi
09:00- 10:30 Salon 1
Panel 7
Şiddetten şefkate insan eli; insanın yıkıcılığına evrimsel bakış
Ejder Akgün Yıldırım
Sıradan insanın yokediciliği; toplumsal olayların grup dinamiklerini anlamak
İlker Küçükparlak
Evrimden bir ahlak felsefesi türetmenin olanaksızlığı: Oksitosin ikilemi
Taner Yılmaz
İnsan doğası, medeniyet ve şiddet
09:00- 10:30 Oda 1
Çalışma grubu 6
Jennifer Wild
Travma ve ilişkili hastalıklarda bilişsel terapi
09:00- 10:30 Oda 2
Çalışma grubu 7
Önder Özkalıpcı, Thomas Wenzel, Ümit Biçer
Açlık grevleri uygulamalarda ne var?
11:00- 12:30 Salon 1
Panel 8
Çocukluktan erişkinliğe travmanın etkileri
Feryal Çam Çelikel
Olumsuz çocukluk deneyimlerinin nörobiyolojik etkileri
Önder Kavakçı
Olumsuz çocukluk deneyimlerinin genel sağlığa ve immün sisteme etkileri
Ömer Böke
Olumsuz çocukluk deneyimlerinin ve psikotik yaşantılar üzerine etkileri
11:00- 12:30 Salon 2
Panel 9
Travmayı öncelemeyen barış olabilir mi?
Moderatör: Nejdet İpekyüz, Murat Yalçın, Mithat Sancar, A. Betül Çelik
11:00- 12:30 Oda 1
Çalışma grubu 8
Travmatik olaylara psikososyal müdahale: Türkiye'nin deneyimlerine ilişkin bir değerlendirme
Nuray Karancı, Banu Yılmaz
11:00- 12:30 Oda 2
Çalışma grubu 7 devamı
Önder Özkalıpcı, Thomas Wenzel, Ümit Biçer
Açlık grevleri uygulamalarda ne var?
12:30- 13:00 Öğle Yemeği
13:00 – 14:00 Salon 1
Oturum 1
Yönetici: Tamer Aker
Poster bildiri tartışmaları
Bir Kasaba Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda Primer Tanılara Göre Çocukluk Çağı Travması Sıklığının Karşılaştırılması
Deniz Yılmaz - İlker Özyıldırım
Bir Kasaba Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Birincil Tanısı Majör Depresif Bozukluk Ya Da Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda Çocukluk Çağı Travmatik Deneyimlerinin Sıklığı
Deniz Yılmaz - İlker Özyıldırım
İş Yaşamında Kadın Ayrımcılığı ve Psikolojik Şiddet
Emine Ay
Mağdurlarin bireysel başvuru hakki: Üniversite hastanesi
Adli tip kliniği deneyimi
Gözde Yeşiltepe
Kadına Yönelik Evlilik İçi Cinsel Şiddet ve Adli Raporlandırma Sürecinin Değerlendirilmesi
Erenç Y. Dokudan
14:00- 15:30 Salon 1
Panel 10
Afetlerde psikososyal hizmetler birliği (APHB) soma dayanışma ağı paneli
Moderatör: Sedat Işıklı, Zeynep Şeker
SomaDa: Yaşanılan güçlükler ve çıkan dersler
Çiğdem Yumbul
SomaDa; iyi örnekler
Meriç Ramazan
Soma’da psikososyal müdahale ilkeleri
Feyza Çelik
Soma Maden faciası; Bir afetin otopsisi
14:00- 15:30 Salon 2
Panel 11
Haziran isyanı ve polis şiddeti
Moderatör: Ümit Ünüvar
Tanıl Bora
Gezi, Polis ve Linç
Evren Balta
Polis şiddetinin dünyadaki yeni hali
Özge Yenier Duman
Direnişte; edilgen mağdurdan politik özneye
14:00- 15:30 Oda 1
Çalışma grubu 9
TSSB’de akılcı ilaç kullanımı
Oğuz Karamustafalıoğlu
14:00- 15:30 Oda 2
Çalışma grubu 10
Türkiye’de cinsel suçtan hükümlü çocuk olmak
Yüksel Baykara Acar
16:00- 17:30 Salon 1
Panel 12
İnsan hakları ihlallerinin olağan dışı durumlarda değerlendirilmesi
İşkencenin adli –psikolojik değerlendirilmesi Filipin, Irak, Filistin
Ufuk Sezgin, Şebnem Korur Fincancı, Raija-Leena Punamäki, Samir R. Qouta
16:00- 17:30 Salon 2
Panel 13
Silahlı çatışma ortamlarında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet
Moderatörler: Şahika Yüksel - Senem Doğanoğlu
Özlem Kaya
Çatışma dönemlerinin ‘ikincil mağdurları’? - Eşi zorla kaybedilen kadınlar
Handan Coşkun
Kadın ve çocuklarda savaşın günlük hayata etkileri ve bitmemiş yas
Choman Hardi
Kürt Devrimi ve Erkeklik: 1976-1991
Jurčević Kozina S, Borovac JA, Vlastelica M, Lončar M (Hırvatistan)
Şiddetin görünmeyen Yüzü: Hırvatistan ile Bosna Hersek savaşında alıkonulan on dört tecavüze maruz kalan kadının tecavüz faillerini hatırlamada epizodik belleğin rolü
16:00- 17:30 Oda 1
Çalışma grubu 11
Burhanettin Kaya
EMDR: Terapi mi? Teknik mi?
16:00- 17:30 Oda 2
Çalışma grubu 12
Soma’da APHB çalışmalarının değerlendirilmesi
Özgür Erdur Baker, Murat Altuğgil
17:45- 18:45 Salon 1
İkili konferans 2
Bedirhan Üstün
Sınıflama sistemleri ve Travma ile ilişkili hastalıklar
Roderick Orner
Travma sonrası stres ve obsesif-kompulsif bozukluklar tekrarlanmasındaki terapötik kullanım için yeni bir yaklaşım
07 Aralık 14 Pazar
09:00- 10:30 Salon 1
Panel 14
Zorla kaybetme eyleminin Travmatik etkisi
Moderatör: Çoşkun Üsterci, Nilgün Toker, Cem Kaptanoğlu, Ziliha Uluboy
09:00- 10:30 Salon 2
Panel 15
Yeryüzü felaketlerinden distopya filmlerine: İnsanda insandışılaşma
Bülent Somay
Kardelen
Altan Essizoğlu
Psikanalitik yönüyle savaş ve barış
Hakan Karaş
İçimizdeki insandışı ve distopya arzusu
09:00- 10:30 Oda 1
Çalışma grubu 13
Ebru Toksoy
Bibliodrama; ayrımcılık çerçevesinde uygulama örneği
09:00- 10:30 Oda 2
Çalışma grubu 14
Kadın mültecilerle çalışmak
Ayşe Devrim Başterzi; Sinem Koytak
11:00 – 12:30 Salon 1
Panel 16
Dünden bugüne, bugünden geleceğe TSSB ve tedavisi
Mehmet Z. Sungur
TSSB ; dünden geleceğe bütüncül bakış
Tamer Aker
Tarihte TSSB ve benzerleri
Uğur Çakır
TSSB tedavisinin gelişimi ve geleceği
11:00 – 12:30 Salon 2
Serbest Bildiri, Tartışma
Üç Bağlam Üç Ayrı Dünya ve Ruhsal Aygıt
Zübeyit Gün
Düşük Yoğunluklu Savaş Ortamında Psikiyatri: Hakkari Deneyimi
Sertaç Ak
Erenköy Mücahitlerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu Varlığı ve Şiddeti
Anjelika Hüseyinzade Şimşek
11:00 – 12:30 Oda 1
Çalışma grubu 13 devamı
Bibliodrama; ayrımcılık çerçevesinde uygulama örneği
Ebru Toksoy
11:00 – 12:30 Oda 2
Çalışma grubu 15
Çocuklarda sanat terapisinin kullanımı
Birgit Koch, Şahika Şişmanlar
12:45 – 13:30 Kapanış ve tartışma
Şahika Yüksel, Metin Bakkalcı, Tamer Aker
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