SAÜEAH'da yemek firmasının sözleşmesi fesh edildi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 19 Ocak günü yaşanan olayda, aralarında doktorlar, hastane personeli, hastalar ve yakınlarının da bulunduğu 309 kişi yedikleri öğle yemeğinden zehirlendi. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, yemekten alınan numunelerin incelemesi sonucu zehirlenmenin kırmızı et dönerinden kaynaklandığını açıkladı. Hastaneye yemek veren firmanın sözleşmesi de 6 Şubat itibariyle fesh edildi. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada; \"Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen gıda zehirlenmesi olayıyla ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarından bazılarının gıda zehirlenmesi belirtisi gösterdiği yaşanan olay sonrasında yapılan incelemeler sonucunda öğle yemeğinde çıkan et dönerinin sebep olduğu belirlenmiş olup, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemize yemek sunumu yapan firmayla sözleşme tek taraflı fesh edilmiştir. SAÜEAH’ta 6 Şubat Salı günü itibarıyla yapılacak yeni ihale aşaması tamamlanıncaya kadar başka bir yemek firması tarafından yemek sunumu yapılacaktır\" ifadelerine yer verildi.