Sarkozy'nin 'yolsuzluk soruşturması' askıya alındı

Fransız medyasının yargı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Paris temyiz mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, hakkında açılan davanın düşmesi yönündeki talebini değerlendirmeye alacak.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 59 yaşındaki Nicolas Sarkozy hakkında devam eden başka adli tahkikatlar da var.

Sarkozy, geçen hafta muhalif merkez sağ parti Halk Hareketi Birliği UMP'nin genel başkanlık seçiminde aday olabileceğini söylemişti. Onun bu adımı, eski liderin 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerini hedeflediği şeklinde yorumlanmıştı.

Sarkozy, 2012 yılındaki seçimlerde cumhurbaşkanlığı koltuğunu kaybedince siyaseti bıraktığını açıklamıştı. Ancak Kasım ayında yapılacak UMP genel başkanlığı seçimlerinde aday olacağı yönündeki sözleriyle, siyasete tekrar döneceğinin işaretini verdi.

Cumhuraşkanlığını kaybedip Elysee Sarayı'ndan ayrıldıktan sonra, gözlerden uzak bir hayat süren Sarkozy hakkında devam eden bir dizi soruşturma daha var.

Askıya alınan soruşturma ise, Sarkozy'nin davalarına bakan hâkimleri 'etkileme girişiminde bulunma iddiasıyla' açılan incelemelerle bağlantılıydı. AFP haber ajansına göre, bu davanın düşmesi birkaç ay alabilir.

Sarkozy hakkındaki diğer soruşturmalar, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi ile bağlantıları ve 2012 seçim kampanyası için aldığı iddia edilen yasadışı bağışlarla ilgili. Sarkozy, görevini kötüye kullandığı ve kanunlara aykırı davrandığı ile ilgili suçlamaları reddediyor.