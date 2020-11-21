Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman: Babam ateist, ben inançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine hiç inanmıyorum

Oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman katıldığı programda babasına ilişkin dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Babasının ateist olduğunu söyleyen Gürman, “Ben inançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine hiç inanmıyorum. İnançsızlık, egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi” dedi.

Öykü Gürman geçen günlerde İşin Aslı programının konuğu oldu. Samimi bir sohbet gerçekleştiren Öykü Gürman'ın babası ile ilgili itirafları ise programa damga vurdu. Öykü Gürman babasının ateist olduğunu söylerken, “Babanız tarafından sevildiniz mi?” sorusundan sonra gözleri doldu. Konuşurken boğazı düğümlenen Öykü Gürman sözleriyle sosyal medyada da gündem oldu.

Gürman, “İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi” dedi.