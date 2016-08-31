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BBC Türkçe

Şarkıcı Chris Brown gözaltında

Brown'un evine giden polis bir süre ünlü şarkıcıyla müzakereler yürüttükten sonra Chris Brown evinden ayrılarak polise teslim oldu

31 Ağustos 2016 09:49

ABD'li şarkıcı Chrisa Brown, bir kadını silahla tehdit ettiği yönünde gelen ihbar üzerine Los Angeles kentinde gözaltına alındı.

Güzellik kraliçesi Baylee Curran LA Times gazetesine yaptığı açıklamalarda, Brown'un bir arkadaşının takılarına iltifat ettiğini, ardından da Chris Brown'un yüzüne doğru bir silah doğrultarak kendisini tehdit ettiğini anlattı.

Brown'un evine giden polis bir süre ünlü şarkıcıyla müzakereler yürüttükten sonra Chris Brown evinden ayrılarak polise teslim oldu.

Chris Brown'un geçmişinde giydiği hükümler bulunuyor. Daha önce 2009 yılında şarkıcı kız arkadaşı Rihanna'ya saldırıda bulunmaktan suçlu bulunmuştu.

Baylee Curran, Chris Brown'un evinde,Brown'un arkadaşlarından birisinin boynundaki elmas kolyeye baktığını anlattı. Bir süre sonra kolye sahibi adamın 'yeter, uzaklaş' dediğini söyleyen Curran, kısa bir süre sonra da Chris Brown'un bir tabanca çekerek silahı başına doğrulttuğunu ifade etti.

Polisi arayan Curran daha sonra evi terk ettiğini de ifade etti.

Emniyet Müdürlüğü, Brown'un evinde yaklaşık 6 kişinin gözaltına alındığını, olay esnasında neler yaşandığını herkesten tek tek dinleyecelerini söyledi.

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