Şarkıcı Buray'ın sahnedeki sazı çalındı!

Kapadokya Ürgüp'te sahneye çıkan şarkıcı Buray, talihsiz bir olay yaşadı. Festival alanında tek giriş yeri olması nedeniyle yoğunluk yaşanan alanda ünlü şarkıcının 12 bin TL'lik sazı çalındı.

Şarkıcı Buray, Kapadokya Ürgüp'teki ‘49'uncu Bağ Bozumu ve Balon Festivali’nde sahneye çıktı.



Festival alanında tek giriş olması nedeniyle yaşanan yoğunluktan dolayı seyirciler bir ara sahneye girince hiç beklenmedik bir olay meydana geldi.

Seyircilerin sahneye çıktığı esnada Buray'ın sahnede bulunan 12 bin liralık sazı çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.