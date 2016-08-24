Şarkı söyleyen cumhurbaşkanı Walter Scheel öldü



Walter Scheel kaleme aldığı "Hatıralar ve Görüşler" adlı kitabında "Liberal olmak değişimlere açık olmak demektir" diyordu. Bu görüşünü siyasi hayatında da uyguladı. 1946 yılından bu yana liberal Hür Demokrat Parti'nin (FDP) üyesiydi. 1968 yılında partinin genel başkanlığına seçildi. 1969 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde, sosyal demokrat aday Gustav Heinemann'ın seçilmesinde belirleyici oldu. Scheel diğer partilerle işbirliği konusunda partisi içinde değişime yol açtı. Hür Demokrat Parti'nin o tarihe kadar doğal gördüğü muhafazakar Hristiyan Demokrat Birlik partisi (CDU) ile işbirliğinden vazgeçip sosyal demokratlara yönelmesine önayak oldu.

Doğuya doğru açılım politikaları

Walter Scheel 1969 yılındaki seçimlerde sosyal demokrat Willy Brandt'ın başbakanlığında Almanya'nın ilk sosyal liberal hükümetinde dışişleri bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerini üstlendi. Brandt ile birlikte Almanya'nın doğuya doğru açılım politikalarını destekledi. Onun döneminde bölünmüş durumdaki Almanya 1973 yılında BM üyesi oldu.

Çoğu kez güleç, neşeli bir görüntü sergileyen Scheel'i tanımlayan kendi partisinden eski Dışışleri Bakanı Hans-Dietrich Genscher, Scheel'in sürekli gülen yüzünün arkasında sert kararlar almayı da bilen, soğukkanlı bir politikacı olduğunu da anlatır.

Sarkısıyla ün kazandı

1973 yılında Almanya'nın ünlü engelli çocuklara yardım programına katılan ve bizzat çocuklar için söylediği bir şarkı ile ("Hoch auf dem gelben Wagen") son derece popüler oldu. Plak 1974'te 300 bin adet satıldı. Şarkı o kadar beğenildi ve yaygınlaştı ki, 2012 yılında Mali'ye yaptığı bir gezide Scheel, Alman milli marşı ile değil, bu şarkı ile karşılanmıştı.

Birleştirici bir Cumhurbaşkanı

Walter Scheel 1 Temmuz 1974'te cumhurbaşkanlığına seçildi. Siyasi gözlemciler seleflerine göre Almanya'nın iç politikasında çok parlak olmasa da dış ülkelerde konuşmaları ve tavrı ile Almanya'yı onurlu bir biçimde temsil ettiği görüşünde birleşiyorlar. Almanya'da ekonomik krizin ve aşırı solcu RAF terör grubunun eylemleri sırasında Almanya'nın özgürlükçü sistemini savunurken, bu sisteme karşı çıkanların da haklarından yoksun bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, birleştirici bir tavır aldı.

Son dönemlerinde demans hastasıydı

Scheel beş yıllık cumhurbaşkanlığından sonra 30 Haziran 1979'da görevinden ayrıldı, sivil toplum kuruluşlarında yer aldı, çok sayıda onursal başkanlıklar elde etti ve Hür Demokrat Parti'ye tavsiyeleri ve görüşleri ile katkıda bulundu. Walter Scheel son dönemlerinde demans hastalığına yakalandı ve son yıllarını bir huzur evinde geçirdi.