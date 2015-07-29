Şarj aleti şarj olurken patladı

Katy Emslie adlı bir üniversite öğrencisinin taşınabilir şarj cihazı, dizüstü bilgisayarı üzerinden şarj ederken patladı. Patlama sonucu çıkan yangında öğrencinin ellerinde ciddi yanıklar oluştu.

NTV’de yer alan habere göre; 26 yaşındaki tıp öğrencisi Katy Emslie, şarj aletinin patlaması sonucu başlayan yangından sağ kurtuldu ancak yangına müdahale ettiği sırada yaralandı.

Şarj aletinin yatağın altına düştükten sonra patlayarak yangına sebep olduğunu belirten İngiliz öğrenci, panik halinde yangını elleriyle söndürdü. Yan odadaki annesinin yardımıyla yangının söndürülmesinin ardından talihsiz öğrenci hastaneye kaldırıldı, Emslie'nin elindeki yanıklar dışında ciddi bir durumunun olmadığı açıklandı.

Olayın ardından konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan cihazın üretici firması ise, özür dileyerek konuyla ilgili şirket içi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.