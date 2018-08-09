Sardala Koyu'nda çöp tepkisi

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde \'saklı cennet\' olarak bilinen Sardala Koyu\'nda tatilcilerin bıraktığı çöpler, çirkin bir görüntü oluşturdu. Duruma tepki gösteren bazı tatilciler, çöplerin düzenli olarak alınmasını ve çöp konteynerleri konulmasını istedi.

Kandıra\'ya 25 kilometre uzaklıkta Pınarlı Mahallesi\'nde bulunan Sardala Koyu\'nda, sahilde kirlilik devam ediyor. Günübirlik tatilcilerin bıraktığı atıklar, adeta çöp dağları oluşturdu. Ağva ile Bağırganlı arasında kalan \'saklı cennet\' olarak adlandırılan, dalgaların şekillendirdiği kayalıkların bulunduğu koyda yaşanan kirlilik nedeniyle çirkin görüntüler ortaya çıktı. Hayvanların da açıkta kalan çöpleri etrafa dağıttığı görüldü.

Hafta içi Sardala Koyu\'na gelenler, yaşanan kirliliği tepki göstererek, insanların daha duyarlı olmasını istedi. Tatilciler, çöplerin daha düzenli şekilde toplanılmasını ve bölgeye çöp konteynerleri konulması gerektiğini belirtti.

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