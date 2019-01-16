Sanovel İlaç, Amerika'dan FDA onayı aldı

İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Sanovel İlaç’ın Silivri’de yer alan üretim tesisi, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu Food and Drug Administration (FDA) onayı aldı.

Üretim tesisine verilen FDA onayı Sanovel İlaç’a ait ürünlerin ABD\'de ruhsatlandırılmasına ve sonrasında ihracatına imkân tanıyacak.

Sanovel İlaç’ın Silivri üretim tesisinde yapılan GMP denetimi, steril üretim alanları ile birlikte tüm tesisin Kalite Sistemlerini kapsıyor.

FDA onayının sadece Sanovel İlaç için değil Türkiye İlaç Sanayii için de önemli olduğuna değinen Sanovel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksöz şunları söyledi:

“Bu başarı hem şirketimiz hem de ülkemiz adına gurur verici. Global vizyonumuz doğrultusunda yurt dışı faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu onay ile birlikte Amerika pazarında da var olma gücünü yakalayacağız.”

FDA denetimini başarıyla geçmesinin ardından Sanovel İlaç, dünyanın en büyük ilaç pazarı olan Amerika’ya yönelik ihracat çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. (Fotoğraflı)